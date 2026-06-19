Retour de 'Animaux à adopter' et nouvelles des refuges : Olaf, Bella et Didou en quête d'amour

Le refuge de Plaisir présente trois animaux à l'adoption : Olaf le Golden Retriever, Bella la Husky et Didou le chat. Simultanément, l'émission 'Animaux à adopter' animée par Sandrine Arcizet et Élodie Ageron annonce son retour sur TMC et CStar après un arrêt surprise, portée par le soutien du public. Les deux présentatrices se confient sur leur amitié, la disparition d'un proche et l'avenir du programme. Résumés aussi de 'Un si grand soleil' et 'Demain nous appartient'.

Le refuge de Plaisir dans les Yvelines accueille de nombreux animaux en quête d'un foyer. Olaf, un jeune Golden Retriever plein de vie, est sur le point de rencontrer ses nouveaux maîtres, une étape cruciale dans son parcours.

Bella, une Husky dynamique et fougueuse, n'a passé que quelques jours au refuge, le temps d'un coup de foudre pour une famille qui a immédiatement craqué pour elle. Didou, un chat au caractère attachant, continue quant à lui d'être choyé et pris en charge par les équipes dévouées du refuge, en attendant de trouver sa famille idéale. Ces histoires illustrent le travail quotidien des shelters, où chaque adoption est une victoire.

Parallèlement, l'émission 'Animaux à adopter', présentée par Sandrine Arcizet et Élodie Ageron, prépare son grand retour sur le petit écran après une pause remarquée. Les deux animatrices, liées par une amitié profonde et souvent confondue avec une relation amoureuse, ont affronté l'incertitude suite à l'arrêt de l'émission sur C8. Leur émotion est palpable lorsqu'elles évoquent la disparition récente d'un être cher, un événement qui a marqué l'équipe.

Grâce à un soutien massif du public et un accord inédit, le programme fera son retour en inédit sur TMC, avant de s'étendre à CStar. Sandrine Arcizet confie que personne ne souhaitait réellement la fin de l'émission, tant son impact sur la sensibilisation à l'adoption animale est grand.

Enfin, dans l'univers des feuilletons, 'Un si grand soleil' propose un épisode tendu avec Claire prise en otage en prison, tandis que 'Demain nous appartient' voit Diego libéré et Arthur confronté à une découverte accablante, ajoutant une dose de suspense aux daily soaps





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