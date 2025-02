Retour de 757 corps de soldats ukrainiens tués au combat

L'Ukraine a reçu les dépouilles de 757 soldats tués au combat en Russie, suite à un échange de ce type qui avait déjà eu lieu trois semaines auparavant. Les combats se poursuivent notamment dans le Donbas, région orientale de l'Ukraine. Moscou et Kiev restent discrets sur leurs propres pertes militaires.

L' échange de dépouilles de militaires et de prisonniers de guerre représente l'un des rares domaines de coopération entre Moscou et Kiev depuis le déclenchement de l'invasion russe de l' Ukraine en février 2022. Les corps de 757 soldats ukrainiens tués au combat ont été rendus par la Russie à l' Ukraine , a annoncé Kiev vendredi, trois semaines après un échange identique de même ampleur.

\« Les corps de 757 défenseurs ukrainiens tombés au combat ont été ramenés en Ukraine », a indiqué le Quartier général de coordination pour le traitement des prisonniers de guerre sur Telegram. Certaines dépouilles ont été ramenées des régions orientales de Donetsk, où se déroulent les combats les plus acharnés, notamment autour de la cité minière de Pokrovsk. En janvier dernier, l'Ukraine avait annoncé aussi avoir reçu les corps de 757 de ses soldats tombés au combat. \Moscou comme Kiev se montrent discrets sur leurs propres pertes militaires et l'AFP ne cite pas celles que chaque camp affirme infliger à l'autre. Dans une rare estimation publique, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé début février que 45 100 de ses soldats avaient été tués et quelque 370 000 autres blessés. La Russie ne communique pas ses pertes en Ukraine. Le site indépendant Mediazona et le service russe de la BBC disent avoir identifié jusqu'ici quelque 91 000 soldats russes tués en s'appuyant sur des sources ouvertes, comme des faire-part de décès.





