Retour d'une femelle tamarin lion doré au ZooParc de Beauval

Une femelle tamarin lion doré, nommée Zlatka, a fait son retour au ZooParc de Beauval onze ans après avoir été volée en mai 2015.

Une femelle tamarin lion doré a fait son retour au ZooParc de Beauval onze ans après avoir été volée. Cette femelle tamarin lion doré , nommée Zlatka, a été subtilisée lors d'un vol en mai 2015.

Elle était en Slovaquie à l'époque. Le vol a eu lieu dans la nuit du 9 au 10 mai 2015, et deux espèces menacées ont été volées, intégrées à des programmes internationaux de conservation. Le ZooParc de Beauval avait sollicité des enquêteurs français et internationaux pour retrouver les animaux, mais la piste s'était enlisée et avait fini par être classée sans suite en 2017.

Cependant, un rebondissement est survenu en 2023, lorsque l'on a découvert que l'animal appartenait au ZooParc de Beauval. La traçabilité a permis de remonter jusqu'à l'animal, et Zlatka a été retrouvée en bonne santé. Elle a fait son retour au ZooParc de Beauval jeudi 28 mai 2026, onze ans après avoir été volée. Le directeur du ZooParc de Beauval, Rodolphe Delord, a déclaré que sans cette traçabilité, il aurait été impossible de remonter jusqu'à l'animal.

La femelle tamarin lion doré est visible du grand public, et on peut aller la voir pour lui souhaiter un bon retour





actufr / 🏆 1. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Zooparc De Beauval Femelle Tamarin Lion Doré Vol Traçabilité Conservation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Le festival Les 3 scènes fait son retour à Cabriès pour une 5e éditionLe festival Les 3 scènes revient pour une cinquième édition à la maison de retraite L'Occitanie de Cabriès, du 1er au 6 juin. Au programme : théâtre, musique, danse, arts plastiques, photographie et littérature, avec des expositions, des ateliers et des moments de convivialité ouverts à tous.

Read more »

Retour de la pluie et des orages ce mardi, une chute des températures attenduePour la première semaine de juin, les prévisions météorologiques annoncent des orages, de la pluie et une nette chute des températures. Ce temps perturbé risque de s'installer sur une large partie du pays à partir de mardi.

Read more »

« Nous avions fini par perdre espoir » : onze ans après avoir été volé, un singe est retrouvé en Slovaquie et rendu au Zoo de BeauvalUne femelle tamarin-lion doré, dérobée en 2015 lors d’un vol spectaculaire de 17 primates, a été identifiée chez un particulier et réintégrée au ZooParc de Beauval

Read more »

Un singe volé il y a onze ans fait son grand retour au zoo de BeauvalUne femelle tamarin-lion doré, une espèce de petit primate en danger dérobée en 2015 avec seize autres singes lors d’un cambriolage resté inexpliqué, a été miraculeusement retrouvée en bonne santé

Read more »