Retour anticipé pour les astronautes américains coincés à bord de l'ISS

Les astronautes américains Butch Wilmore et Suni Williams, coincés depuis juin 2024 à bord de la Station spatiale internationale (ISS), pourraient rentrer sur Terre plus tôt que prévu. Leur retour est en ligne pour quelques jours après l'arrivée de l'équipage suivant, prévu le 12 mars.

Bientôt la fin du feuilleton spatial ? Les deux astronautes américains, Butch Wilmore et Suni Williams, coincés depuis juin 2024 à bord de la Station spatiale internationale ( ISS ), pourraient rentrer sur Terre un peu plus tôt que prévu. Leur retour est prévu quelques jours après l'arrivée de l'équipage suivant, qui doit décoller le 12 mars, a annoncé mardi la Nasa .

Initialement partis pour une mission de huit jours, les deux astronautes sont bloqués depuis plus de huit mois à bord de l'ISS en raison de défaillances sur le vaisseau Starliner de Boeing qui les avait emmenés. Après de longues semaines de tests, la Nasa avait décidé à l'été 2024 de faire revenir le vaisseau à vide et de confier à SpaceX, la société d'Elon Musk, la tâche de ramener les deux astronautes sur Terre. Le milliardaire, patron de SpaceX et proche conseiller de Donald Trump, avait promis fin janvier de faire en sorte que leur retour se fasse « le plus tôt possible », résonnant avec les propos du républicain qui avait accusé son prédécesseur, Joe Biden, d'être responsable de ce retard. « Endurance » à la rescousse. En septembre 2024, une mission de SpaceX, Crew-9, avait décollé en direction de l'ISS avec deux passagers à bord, au lieu des quatre prévus initialement, pour laisser deux sièges libres. Crew-10, qui devait les relayer, devait initialement partir en février, mais avait été reportée en décembre à « fin mars au plus tôt » pour permettre la finalisation d'une nouvelle capsule Dragon. Celle-ci nécessitant « un temps de traitement supplémentaire », c'est finalement « un Dragon ayant déjà volé, appelé Endurance », qui ramènera les astronautes de Crew-9 sur Terre, permettant à la Nasa et à SpaceX d'« avancer les dates ». La mission devrait désormais décoller le 12 mars si tout est finalisé à temps, a annoncé mardi l'agence spatiale américaine, qui a précisé que le retour des astronautes coincés et de leurs collègues se ferait après une passation de plusieurs jours entre les deux équipages. Lors d'une conférence de presse début janvier, Butch Wilmore et Suni Williams ont assuré bien s'adapter à leur séjour prolongé et être occupés par diverses missions scientifiques. Si leur séjour dans l'espace s'est éternisé, ils n'ont pas encore dépassé le record de l'astronaute américain Francisco Rubio, qui a vécu 371 jours (soit plus d'un an) à bord de l'ISS en 2023, au lieu des six mois prévus initialement pour sa mission, en raison d'une fuite de liquide de refroidissement à bord du vaisseau spatial russe prévu pour son retour.





