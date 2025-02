Retour anticipé des astronautes américains bloqués à bord de l'ISS

Deux astronautes américains coincés depuis juin dernier à bord de la Station spatiale internationale (ISS) pourraient rentrer sur Terre vers la mi-mars, après un engagement du président Donald Trump. Leur séjour initialement prévu pour huit jours s'est prolongé à cause de défaillances sur le vaisseau Starliner de Boeing. SpaceX, dirigée par Elon Musk, a été chargée de les ramener sur Terre. La date de retour initialement prévue pour fin mars a été avancée à mars grâce à un vaisseau Dragon ayant déjà volé.

Deux astronautes américains, Butch Wilmore et Suni Williams, coincés dans la Station spatiale internationale ( ISS ) depuis juin dernier, pourraient rentrer sur Terre un peu plus tôt que prévu, vers la mi-mars, a annoncé la Nasa mardi 11 février. Cette avancée est due à l'engagement du président Donald Trump de les ramener au plus tôt.

Initialement partis pour une mission de huit jours, les deux vétérans de l'espace sont bloqués depuis plus de huit mois à bord de l'ISS en raison de défaillances sur le vaisseau Starliner de Boeing qui les y avait emmenés. Après de longues semaines de tests, la Nasa avait décidé à l'été dernier de faire revenir le vaisseau à vide et de confier à l'entreprise SpaceX du multimilliardaire Elon Musk la tâche de ramener les deux astronautes. Elon Musk, devenu proche conseiller de Donald Trump, a promis fin janvier de faire en sorte que leur retour se fasse « le plus tôt possible », résonnant avec les accusations du républicain Joe Biden d'être responsable du retard. Si tout est finalisé à temps, la mission SpaceX Crew-10, initialement prévue pour février, sera reportée à fin mars au plus tôt pour permettre la finalisation d'un nouveau vaisseau spatial. Elle devrait désormais décoller le 12 mars si tout est finalisé à temps, a annoncé mardi la Nasa. L'agence a expliqué avoir décidé avec SpaceX d'« avancer les dates » en « ajustant le plan initial ». Elle « utilisera désormais un (vaisseau spatial) Dragon ayant déjà volé, appelé Endurance », a annoncé l'agence, précisant que le retour des astronautes se ferait après une passation de plusieurs jours entre les deux équipages. Lors d'une conférence de presse début janvier, Butch Wilmore et Suni Williams ont assuré bien s'adapter à leur séjour prolongé et être occupés par diverses missions scientifiques. Si leur séjour dans l'espace s'est éternisé, ils n'ont pas encore dépassé le record de l'astronaute américain Frank Rubio, qui a vécu 371 jours à bord de l'ISS en 2023, au lieu des six mois prévus initialement pour sa mission, en raison d'une fuite de liquide de refroidissement à bord du vaisseau spatial russe prévu pour son retour.





