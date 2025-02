Retour à la vie sauvage : une loutre relâchée dans un affluent de la Garonne

Une jeune loutre d'Europe, soignée pendant cinq mois au Centre de soins de la faune sauvage de Tonneins, a été relâchée avec succès dans la Réserve naturelle l’étang de la Mazière. Les soigneurs sont confiants que l'animal retrouvera rapidement son indépendance et s'intégrera à son nouvel environnement.

Une jeune loutre d'Europe, soignée pendant cinq mois au Centre de soins de la faune sauvage de Tonneins , a été relâchée dans la Réserve naturelle l’étang de la Mazière. C'est une première depuis 2017. Mercredi 12 février, l'opération retour à la vie sauvage s'est déroulée avec succès. Après avoir hésité pendant dix longues minutes, la loutre a finalement décidé de sortir de sa cage. Son instinct a pris le dessus, et elle s'est élancée dans l'étang de la réserve naturelle .

Les soigneurs présents se sont demandés si l'animal allait retrouver sa liberté, car elle semblait stressée par les bruits et les odeurs inconnues de la réserve. Cependant, Lou Éveillé, responsable soigneuse, rassure : « L'animal a déclenché son instinct sauvage et nage super bien ».Le loutron, âgé de 7 mois et pesant plus de 5 kg, était arrivé à Tonneins à l'âge de 1 mois et demi. Il avait été trouvé sur une route dans les Deux-Sèvres, orphelin et souffrant d'une grave infection pulmonaire. Après avoir été soigné dans un centre animalier, il a été transféré à Tonneins, l'un des deux seuls centres en France à pouvoir accueillir des loutres. Pendant son séjour, Lou Éveillé et Sarah-Lovely Dal’cin l'ont aidé à apprendre à se nourrir, à nager et à chasser. Avant son relâchement, le loutron a fait l'objet d'un test ADN pour le suivi génétique de l'espèce et a obtenu l'autorisation de la Dreal. Des agents de l'Office français de la biodiversité, de la Direction départementale des territoires et de la Réserve naturelle l’étang de la Mazière étaient présents lors de l'opération. Un poisson sera déposé sur la berge de la Mazière pendant quelques jours pour aider le loutron à se nourrir, mais les soigneurs sont confiants qu'il sera en mesure de trouver son propre territoire et de se reproduire à la saison prochaine





