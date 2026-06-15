Retards répétés lors des premiers matchs de la Coupe du monde 2026, enfin un respect du timing

Les huit premières rencontres de la Coupe du monde 2026 ont connu des retards de plusieurs minutes, mettant les téléspectateurs à bout. Le dixième match, Pays‑Bas - Japon, a enfin été lancé à l'heure, signe possible d'une amélioration de l'organisation logistique de la FIFA.

Depuis le lancement de la Coupe du monde 2026, les supporters du football attendent avec impatience que les rencontres s'enchaînent à l'heure annoncée. Or, les huit premiers affrontements du tournoi ont tous été marqués par des retards, variant de quelques secondes à plusieurs minutes.

Ce n'est qu'à la dixième rencontre, le match Pays‑Bas contre Japon, que le coup d'envoi a finalement eu lieu à l'heure prévue, terminant sur un résultat 2‑2 après six minutes de temps additionnel. Cette partie a ainsi été la première à respecter le planning officiel, alors que les rencontres précédentes - Mexique contre Afrique du Sud, Qatar contre Suisse, Brésil contre Maroc, Haïti contre Écosse, Canada contre Bosnie‑Herzégovine et États‑Unis contre Paraguay - ont enregistré des retards compris entre deux et six minutes.

Les seules exceptions à cette tendance sont les duels Corée du Sud‑Tchéquie (51 secondes de retard) et Australie‑Turquie (40 secondes de retard)





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