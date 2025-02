Retailleau Circonstpect Sur la Réforme du Scrutin Municipal À Paris, Lyon et Marseille

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau s'est exprimé avec réserve face à la proposition de réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, avançant la lutte contre le narcotrafic comme priorité. Cette position personnelle contraste avec le soutien de François Bayrou à une réforme rapide, qui divise les élus et suscite des inquiétudes sur les principes de proximité des maires d'arrondissement.

Ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau s'est montré « très circonspect » concernant la réforme du mode de scrutin à Paris , Lyon et Marseille , initiée par François Bayrou . Retailleau a déclaré au Paris ien que la « priorité » devait être donnée à l'examen du texte sur la lutte contre le narcotrafic et qu'il ne comprendrait pas qu'on bouscule l'agenda parlementaire pour repousser la discussion sur ce sujet.

Il a également exprimé ses inquiétudes quant à l'impact de cette réforme sur les principes de proximité des maires d'arrondissement, soulignant qu'il s'agit d'une « position personnelle » et non de celle du gouvernement. François Bayrou, cependant, s'est déjà prononcé en faveur d'une réforme rapide du mode de scrutin pour les trois plus grandes villes de France, à un an des élections municipales. En vertu de la loi PLM de 1982, les élections dans Paris, Lyon et Marseille se déroulent par arrondissements ou secteurs, et non à l'échelle de la ville entière. La réforme proposée vise à élire les membres du conseil des trois métropoles au suffrage universel direct, comme c'est le cas dans les autres villes. Cette proposition divise fortement les élus locaux et suscite des réticences, notamment chez les maires LR des arrondissements parisiens que Retailleau a rencontrés samedi. Le gouvernement pourrait toutefois choisir d'agir rapidement, dès mars, avant même l'inscription de la proposition de loi transpartisane pour lutter contre la criminalité liée au narcotrafic à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale. Le texte avait été adopté à l'unanimité par le Sénat le 4 février et la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, avait indiqué qu'une discussion aura lieu « au mois de mars au plus tard » au Palais-Bourbon.





