Résurgence de la rougeole en France malgré la vaccination

Selon l’Organisation mondiale de la santé, 120 pays présentent un risque élevé de reprise de la rougeole alors même qu’un vaccin efficace et sûr existe. La France voit un retour marqué de la rougeole, avec près du tiers des cas hospitalisés. Les facteurs expliquant ce rebond comprennent des perturbations liées à la pandémie, une baisse de vigilance et une accumulation d’enfants et d’adolescents non ou insuffisamment vaccinés.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, 120 pays présentent un risque élevé de reprise de la rougeole alors même qu’un vaccin efficace et sûr existe.

Cette situation est due à plusieurs facteurs, notamment des perturbations liées à la pandémie, une baisse de vigilance et une accumulation d’enfants et d’adolescents non ou insuffisamment vaccinés. La France voit un retour marqué de la rougeole, avec 120 cas en 2025, dont près du tiers hospitalisés. Les catégories les plus touchées sont les jeunes enfants, les adolescents et les adultes à partir de 30 ans





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