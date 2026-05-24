Résumé de la saison 2025-2026 des équipes Seine-et-Marnaise de Ligue

Le bilan de cette saison est mitigé pour les équipes Seine-et-Marnaise de Ligue, excepté Montereau qui accède à la R2. Les autres équipes se środowiskaient sans éclat, en se hissant sur le dernier podium, histoire de terminer entre les 9e et les 13e places.

Le bilan de cette saison 2025-2026 est mitigé. Montereau, en R2, concentre l'essentiel des points tandis que les équipes seines-et-marnaises de Ligue ne sont pas au prélèvement.

Rabir Daoud, le coach melunais, est élogieux de la capacité de Montereau à se maintenir pour une première saison en R1, malgré un début difficile suite à de lourdes défaites. D'un côté, Rabir Daoud voit le parcours des équipes Melunaises comme délicat suite à de nombreuses irrégularités. Malgré tout, le maintien en R1 pour la première fois est également une fierté.

De son côté, Youssouf Abdallah, après des barrages difficiles contre Versailles, regrette les résultats et la qualité du championnat en R1, bien homogène et où plusieurs équipes étaient capables de battre n'importe qui chaque dimanche. Enfin, Sylvestre Betoubam, coach Seine-et-Oise, est déçu mais satisfait de sa saison malgré l'implication des joueurs et les conditions de préparation difficiles. La finale des coupes et le contexte des ligues Régionales finishes la note





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