Résultats sportifs Caen Mondeville : Victoires et revers du week-end

Synthèse des performances sportives normandes. Caen s'impose, Mondeville s'effondre à Voiron. Détails des scores et programmes de la journée.

Le week-end sportif normand qui s'est clôturé le samedi 7 novembre a livré un bilan contrasté pour les clubs majeurs de la région. Alors que le football voit le Stade Malherbe Caen et l'ASPTT Caen arracher des points précieux, le basket masculin et féminin de l'USO Mondeville subit une déconvenue majeure sur la route. Cette journée du 7 novembre reste marquée par des rebondissements inattendus et des statistiques exigeantes pour les athlètes locaux.

Le football : des victoires et un nul tardif

Le Stade Malherbe Caen s'est imposé face à Versailles sur le score serré de 1 à 0, après prolongations, lors de la rencontre disputée le samedi 7 novembre. Cette victoire, acquise dans la difficulté, fait du SM Caen le premier club de la ville à s'imposer cette semaine, contrairement au Caen Basket Calvados qui avait succombé lors d'un affrontement précédent. Le match s'est joué dans la tension, validé seulement au bout du temps additionnel.

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Dans le même temps, les équipes réserves ont connu des destinées similaires. La réserve du Stade Malherbe a concédé un nul 2 à 2 lors de son déplacement à Guingamp, le résultat étant figé à la 94ème minute de jeu. Parallèlement, l'ASPTT Caen a réalisé une performance identique en arrachant également un match nul, de marque 2 à 2, contre Saint-Brieuc à la 94ème minute. Ces résultats illustrent une journée où les dernières secondes ont fait la différence pour les équipes caennaises.

En Régional 1, la situation est plus mitigée pour l'AG Caen, qui n'a pas remporté sa première victoire de la saison. Le club a été tenu en échec par Grand-Quevilly sur son propre terrain, avec un score vierge de 0 à 0. De plus, le déplacement prévu contre Granville à la Maladrerie a été purement et simplement annulé en raison de problèmes techniques liés à l'éclairage du stade, privant les supporters d'une rencontre prévue.

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Le basket : l'effondrement de Mondeville à Voiron

La journée de basket voit l'USO Mondeville subir une défaite cuisante contre Voiron, s'inclinant sur le score final de 79 à 69. Les joueuses mondevillaises, qui semblaient pourtant contrôler la partie, se sont totalement effondrées lors du dernier quart-temps. Cet effondrement s'est traduit par l'encaissement d'au moins 30 points dans les dix dernières minutes du match, un résultat désastreux après un début de rencontre prometteur.

La dynamique était pourtant bien différente en seconde période. Les Mondevillaises avaient réussi à renverser la situation en infligeant un score de 9 à 23 à leurs adversaires lors du deuxième quart-temps. Cette rupture leur avait permis d'accumuler une avance de douze points sur le tableau d'affichage. Cependant, cette marge de sécurité s'est révélée illusoire face à la pression et aux erreurs commises par l'équipe.

La statistique des ballons perdus révèle la cause principale de ce revers. Avec pas moins de 25 ballons perdus, les joueuses de Mondeville n'ont pas réussi à préserver leur avantage. Cet excès de foule a permis à Voiron de revenir dans la partie et finalement de l'emporter. En Nationale 2 féminine, une autre équipe locale, Douvres, dirigée par Agnès Fébrissy, confirme sa dynamique en battant son ancienne équipe de Rennes Avenir, sur le score de 69 à 61.

L'impact du désordre de Mondeville s'étend également à sa réserve. L'équipe réserve de l'USO Mondeville a lourdement incliné lors de son déplacement à Landerneau, s'inclinant sur un score de 82 à 55. Ces résultats soulignent les difficultés actuelles du club mondevillais, qui doit maintenant se concentrer sur la régularisation de son jeu défensif et la gestion du ballon pour les prochains défis.

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Programme et perspectives sportives

Les perspectives immédiates pour les clubs caennais incluent un rendez-vous en Division 3 féminine. Le SM Caen est attendu contre Saint-Maur à 14h30, une rencontre qui se déroulera au stade de Venoix. Ce match représente une opportunité de rebondir après les résultats contrastés de la semaine écoulée, notamment pour les équipes féminines de football qui peinent encore à trouver une cohérence.

Dans la foulée, la Nationale 3 féminine voit également à l'affiche un affrontement entre La Hague et Ifs. Ce match est programmé à 15h30 et complétera l'agenda sportif du week-end. Pour les supporters de l'AG Caen, les prochaines échéances seront cruciales pour débloquer le compteur des victoires en Régional 1, après cette série de matchs nuls et d'annulations due aux conditions matérielles.