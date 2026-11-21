Les notes du test de culture générale Miss France 2026 sont révélées. Miss Languedoc devance Miss Côte d'Azur et Miss Limousin lors de la étape cruciale à Saint-Martin.

Le jeudi 19 novembre 2026, la tension était palpable sur l'île de Saint-Martin où se déroulait une étape déterminante du concours Miss France. À 17 heures précises, les 31 candidates élues pour prétendre à la couronne nationale ont dû affronter le redouté examen de culture générale. Cet épreuve, organisée par la société Miss France sous la surveillance de son président, Frédéric Gilbert, visait à évaluer non seulement leurs connaissances, mais aussi leur capacité à garder leur calme sous la pression. Après deux jours d'attente anxieuse, le verdict est enfin tombé, révélant les premières prétendantes sérieuses à la victoire finale.

Classement du test : une victoire surprise pour Miss Languedoc

Miss Languedoc remporte haut la main ce concours de connaissances générales avec la meilleure note sur vingt attribué par le jury. Sa prestation a été saluée par sa propre émotion, avouant qu'elle ne s'attendait pas à un tel résultat. Elle précise avoir été agréablement surprise par sa propre performance, notamment sur la partie anglaise où elle a improvisé avec les ressources dont elle disposait. Cette victoire préliminaire lui assure une excellente position de départ pour la suite du concours.

Also read « Un chantier qui ne se voit pas » : 780 000 € investis dans la réfection des « égouts malades » de Marmande

Le podium est complété par trois autres finalistes ex æquo qui ont décroché la note de 15,50 sur vingt. Il s'agit de Miss Côte d'Azur, de Miss Limousin et de Miss Nord-pas-de-Calais. Leur performance collective démontre un niveau très solide, les plaçant immédiatement parmi les favorites pour les étapes suivantes. Ces résultats offrent un aperçu précieux des personnalités et des préparations individuelles des candidates avant même les premières épreuves sportives ou de costume de bain.

Réactions des candidates et pièges du jury

Frédéric Gilbert a pris le temps de revenir sur les subtilités du questionnaire lors d'un échange avec les reines de beauté. Il a notamment souligné les pièges tendus par les intitulés contenant des pluriels, laissant plusieurs réponses possibles pour tromper la vigilance des candidates. Miss Picardie, par exemple, a été confrontée à une question difficile sur le réalisateur de la saga Star Wars. Bien que ce domaine ne soit pas le sien, elle a su garder son calme, contrairement à d'autres qui ont dû faire appel à des aides extérieures ou à leur instinct.

Advertisement

La candidite de Miss Normandie a été marquée par un imprévu majeur. Blessée dans un accident de la route la veille de son départ, elle a passé le test le bras en écharpe. Malgré cette contrainte physique, elle se dit très sereine, reconnaissant avoir moins bien réussi la partie logique. À l'opposé, Miss Île-de-France, qui a suivi quotidiennement l'émission Les 12 coups de midi pour se préparer, estime ne s'être entraînée que légèrement, se laissant porter par ses instincts naturels lors de l'épreuve.

Impact sur la compétition et prochaines étapes à Saint-Martin

Ces résultats de culture générale constituent le premier filtre sérieux qui sépare les aspirantes de la couronne. Pour Miss France 2027, la compétition est d'ores et déjà acharnée entre les régions qui affichent les meilleurs scores. La présence de trois ex æquo pour la deuxième place laisse présager une saison très disputée, où chaque point compte pour assurer sa qualification.

Le séjour à Saint-Martin ne se limite pas aux épreuves académiques. Les candidates participent également à des ateliers de prise de parole en public et défilent pour se mettre en valeur. Ces moments de cohésion et de compétition permettent au public et au jury de mieux cerner les personnalités derrière les couronnes. Les résultats de ce test s'ajoutent aux autres critères de jugement pour établir le classement définitif des favorites.

La soirée du 19 novembre 2026 marque ainsi un tournant psychologique important dans le déroulement du concours. Les candidates ont pu mesurer l'ampleur de l'exercice et ajuster leurs stratégies pour les semaines à venir. Avec Miss Languedoc en tête, mais une concurrence très rude derrière elle, la course vers l'élection de la prochaine Miss France s'intensifie. Le regard du public et des médias se tourne désormais vers celles qui sauront transformer cette base culturelle en une performance artistique et charismatique exceptionnelle lors des prochaines étapes.