Résultats Loto du 2 novembre 2026 : tirage, gains et règles FDJ

Découvrez les résultats du Loto du 2 novembre 2026. Coût du jeu, horaires de tirage et règles de réclamation des gains expliqués par la FDJ.

Le lundi 2 novembre 2026 marque la tenue du premier tirage hebdomadaire du Loto, organisé par la Française des Jeux ( FDJ). Les résultats officiels sont désormais accessibles pour vérifier les combinaisons gagnantes.

Mécanique de jeu et coût du ticket

Une grille simple du Loto coûte exactement 2,20 euros. Le joueur doit cocher 5 numéros sur une grille de 49 numéros et 1 numéro Chance sur une grille de 10 numéros. La FDJ organise trois tirages par semaine, le lundi, le mercredi et le samedi.

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Canaux de participation et applications

L'application mobile FDJ est disponible sur Android et iOS pour participer au tirage. Le site de la FDJ permet également de remplir une grille en ligne. Les points de vente FDJ sur le territoire offrent cette possibilité en complément des canaux numériques.

Délais de réclamation et conditions

Le joueur dispose de 60 jours à compter de la date du dernier tirage pour réclamer un gain. Ce délai s'applique aux jeux de tirage et aux paris sportifs. Passé ce délai, les lots non réclamés sont reversés à l'État.

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Procédures de paiement des lots

Le reçu ou ticket de jeu gagnant doit être remis en bon état, ni déchiré ni modifié. Pour tout gain à partir de 2 000 euros, le joueur doit présenter sa pièce d'identité en cours de validité. Les gains de moins de 500 000 euros obtenus en ligne sont crédités sur le compte du joueur puis sur le compte bancaire si le RIB a été renseigné.

Gestion des gros gains et redistributions

Pour les gains de 500 000 euros ou plus obtenus en ligne, le joueur doit suivre les indications de l'email envoyé par l'équipe FDJ. Certains lots non réclamés sont redistribués par la FDJ à ses clients sous forme d'offres promotionnelles ou de jackpots exceptionnels.