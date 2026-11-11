Resultats du weekend en Sarthe et Mayenne Football D3 R3

Analyse complète des résultats sportifs en Sarthe et Mayenne. La Chapelle-St-Aubin domine, Montsûrs lutte, et les performances de Beaumont et St-Saturnin sont détaillées pour la R3 et la D3.

La saison en Sarthe et Mayenne prend une tournure décisive avec la performance exceptionnelle de l'équipe fanion de La Chapelle-St-Aubin, qui conserve sa place de leader grâce à un bilan solide de treize points sur quinze possibles. Ce résultat renforce considérablement ses prétentions à accéder au niveau Régional 3 (R3), une étape majeure pour le club local. Alors que d'autres formations luttent pour sortir du ventre mou du classement, cette équipe démontre une constance remarquable qui force l'admiration des observateurs du championnat.

Performances dominantes et victoires nettes

La Chapelle-St-Aubin a confirmé sa supériorité en enregistrant un clean-sheet face à une formation ambitieuse de Clermont-Créans, remportant la rencontre sur le score de quatre buts à zéro. Noa Neves a ouvert la marque, suivi par une reprise remarquée de Youness Lamaini, surnommé le revenant, et un doublé de Noah Thomas qui scelle cette domination. Parallèlement, le week-end s'est avéré proche de la perfection pour Trangé-Chaufour-Degré, qui a balayé le CS Changé B par cinq buts à zéro. Les marqueurs incluent un but contre son camp, ainsi que des réalisations de Lilian Jeudon, Martin Patry, Alexandre Pereira et Jérémy Legendre.

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La série d'invincibilité en championnat s'allonge également pour Beaumont B, qui a reçu Montfort et s'est imposé quatre buts à deux. Nicolas Laloi, Antonin Lelièvre et Paul Loup Brosseau ont marqué à deux reprises chacun pour cette victoire. En Division 3, Trangé-Chaufour-Degré B a envoyé un message fort en corrigeant le promu tennisien sept buts à zéro, avec des réalisations de Benjamin Audoux, Yoann Guilaumé, deux buts de Samy Hadri, deux buts de Bardet Antoine et un but de Cardona Kevin, prouvant une profondeur de banc redoutable.

Matchs nuls et rebondissements inattendus

Beaumont a dû se contenter d'un match nul à Basse Goulaine (un but partout) malgré l'ouverture du score signée par le Franco-Sénégalais Santy Ngom. De même, St-Saturnin-La Milesse a échappé à la défaite à domicile en égalisant face à St-Sylvain-d'Anjou (un but partout), grâce à un but de Valentin Guéranger. La réserve senior de St-Saturnin-La Milesse a également montré sa force en muselant l'arsenal offensif de Neuville dimanche pour un score de deux partout, avec des réponses apportées par Geoffrey Hanteville et Hugo Tomaz de Oliveira face aux buts d'Owen Redon et Enzo Poirrier-Lesenne.

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En Division 3, La Bazoge A, en pleine reconstruction après un été mouvementé, a récolté un point précieux à St-Mars-la-Brière lors d'un match nul trois partout. Baptiste Lebreton, Émilien Ngbwa-Atyamenlam et Maxime Brisset ont inscrit les buts pour l'équipe. Cures et le Pays de Sillé B, promu, ne boxent pas dans la même catégorie cette année, comme en témoigne la large victoire sept à un des Curois, avec des buts de Yousef H, Kiamakan Macalou, Julien Bahu, Khalil S, Ébrima Sylla et deux buts contre son camp, tandis que Valentin Haté a répondu côté silléen.

Batailles pour le maintien et luttes internes

Montsûrs est en difficulté après sa deuxième défaite consécutive en championnat, battue trois à un avec un but d'Antoine Loisnard, et ne parvient pas à s'extraire du ventre mou du classement de R3. Évron est également reparti sans point de l'Intrépide d'Angers (un à zéro). Tennie-St-Symphorien, privé de plusieurs cadres dont David Vivet, Aymeric Grangé, Matteo Chartier et Stanislas Boissel, a vu son capitaine Alexandre Touquette, Paul N'Guyen et l'ex-St-Sannien Gabin Lamy inscrire les buts lors de la défaite trois à deux face à son voisin conlinois.

La situation arithmétique demeure précaire pour Ste-Jamme, qui a perdu hors du domicile face à Lombron trois buts à zéro, bien que la saison soit encore longue. Beaumont C n'a pas arrangé sa situation en perdant sèchement cinq à un à St-Jean-d'Assé B, avec des buts de Corentin Guillamet, Corentin Tison, Nolan Choplain et un doublé de Jordy Poifil. La Bazoge B a subi le même sort, battue quatre à deux par St-Saturnin-La Milesse C, avec un doublé de Matthieu Moisson, illustrant la dureté des confrontations en bas de tableau.

Implications stratégiques et avenir du championnat

Les résultats de ce week-end redessinent partiellement la carte des ambitions locales. La Chapelle-St-Aubin B prend ses distances avec la charrette des relégables après sa victoire trois à un sur La Chapelle-d'Aligné, grâce à Romain Cronier, Tom Gervaise et Christian Mateis. Rouez-Crissé pointe le bout de son nez dans le premier tiers du classement après sa victoire à Conlie B, portée par Noé Pouchot et un doublé de Takidine Madi. Les Alpes Mancelles semblent avoir envie de rebondir après une campagne décevante, confirmée par leur victoire trois à un à Fyé.

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La compétition reste très ouverte, notamment pour ceux qui visent l'accession ou cherchent à se maintenir. La régularité de La Chapelle-St-Aubin contraste avec les fluctuations de formations comme Montsûrs ou Ste-Jamme, soulignant l'importance de la gestion d'effectif et de la préparation physique. Les clubs doivent désormais orienter leur réflexion vers les prochains matchs, sachant que chaque point compte dans cette course serrée qui déterminera les promu et les relégués de la saison à venir.