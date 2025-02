Résultats du Loto du samedi 15 février 2025 : Avez-vous gagné ?

Découvrez les résultats du tirage Loto du samedi 15 février 2025 et vérifiez si vous avez gagné. Les numéros gagnants sont : 6, 13, 42, 48, 49 et le numéro Chance est 3. Consultez le site de FDJ ou votre point de vente pour connaître vos gains potentiels.

Ce samedi 15 février était-il votre jour de chance ? Une seule façon de le découvrir : consultez les résultats du Loto communiqués sur TF1. Empocherez-vous les 14 millions d'euros en jeu ? Pour pouvoir remporter les 14 millions d'euros mis en jeu ce samedi 15 février au Loto , vous deviez jouer les numéros suivants : 6, 13, 42, 48, 49. Le numéro Chance qui complète la combinaison est le 3.

Parmi les différentes possibilités disponibles, l'alternative « 2nd tirage » vous donne la possibilité de retenter vos numéros lors d'un autre tirage, pour la somme de 0,80 euro. Lors du second tirage, ce sont les 2, 5, 9, 44, 47 qui sont sortis (hors numéro Chance). Les dix codes Loto sont affichés sur fdj.fr et vous donneront la possibilité peut-être de gagner 20 000 euros. Votre grille comporte quelques-uns des 6 numéros de ce samedi 15 février ? Alors regardez le tableau publié par FDJ sur son site pour évaluer vos gains. Deviner le numéro Chance vous fera toucher 2,20 euros, de quoi rembourser une grille simple. Récompense identique avec un numéro supplémentaire. Vous êtes obligé d'avoir minimum trois numéros et le numéro complémentaire pour espérer récolter 50 euros. Si la hauteur de vos gains vous paraît floue, rapprochez-vous d'un point de vente FDJ qui pourra vous l'annoncer et vous expliquera la marche à suivre selon sa hauteur. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d'argent, conflits familiaux, addiction... Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 - appel non surtaxé)





