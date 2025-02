Résultats du Loto du Mercredi 12 Février 2023

Découvrez les numéros gagnants du tirage du Loto de ce mercredi 12 février et les différentes manières de jouer au Loto en ligne ou dans les points de vente.

La Française des Jeux organise trois tirages du Loto chaque semaine, les lundi, mercredi et samedi. Le deuxième tirage de la semaine a eu lieu ce mercredi 12 février. Pour participer au Loto , il faut cocher 5 numéros sur les 49 proposés et 1 numéro Chance parmi les 10 de la grille, pour un coût de 2,20 euros. Vous pouvez tenter votre chance en vous rendant dans un point de vente, en jouant en ligne sur le site de la FDJ ou via l'application mobile FDJ , disponible sur Android et iOS.

Vous pouvez également retenter votre chance en vous rendant sur le site de la FDJ : [lien vers le site]. Pour jouer en ligne, vous devez d'abord créer un compte FDJ. Fournissez les informations demandées ainsi qu'une pièce d'identité valide. Une fois votre compte activé, vous pouvez effectuer votre premier dépôt et jouer au Loto. Vous trouverez les mêmes options que dans un point de vente physique, ainsi que de nombreuses fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, vous pouvez enregistrer vos numéros préférés, vous abonner pour une durée déterminée ou jouer en groupe pour mutualiser vos mises et augmenter vos chances de gagner. Pour connaître les résultats du tirage du Loto, rendez-vous sur votre compte FDJ.fr ou dans la rubrique Résultats du Loto sur BFMTV. Attention : les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes financières, conflits familiaux, dépendance … La loi interdit la vente de jeux d'argent aux moins de 18 ans, tant en points de vente qu'en ligne. Jouer comporte des risques : isolement, dépendance … Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 - appel non surtaxé). BFMTV peut percevoir une rémunération lorsqu'un de nos lecteurs effectue un achat via les liens intégrés dans cet article





