Résultats de l'EuroMillions du Mardi 11 Février 2025

Découvrez les numéros gagnants de l'EuroMillions du mardi 11 février 2025. En savoir plus sur les différentes manières de jouer à l'EuroMillions, les gains possibles et comment vérifier vos résultats.

L’EuroMillions est un jeu de loterie européen organisé en France par la Française des Jeux ( FDJ ). Deux tirages ont lieu chaque semaine, le mardi et le vendredi. Le premier tirage de l'EuroMillions de la semaine a eu lieu ce mardi 11 février 2025. Pour participer, les joueurs doivent choisir 5 numéros parmi 50 et 2 étoiles parmi 12, au prix de 2,50 euros.

\Pour jouer à l'EuroMillions, plusieurs options s'offrent aux joueurs : vous pouvez acheter votre ticket chez un détaillant FDJ aux heures d'ouverture, ou jouer en ligne via le site de la FDJ ou son application mobile disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui souhaitent tenter leur chance à nouveau, un lien direct est disponible. \L'EuroMillions est connu pour ses jackpots importants, car le jeu est accessible à l'ensemble de l'Europe, augmentant considérablement les sommes en jeu. Mais les gains ne se limitent pas aux gros jackpots. Le montant du gain dépend de la combinaison de numéros et d'étoiles obtenue. Par exemple, avec 3 numéros et une étoile, vous pouvez gagner 11,26 euros. L'option Etoile+ permet d'augmenter vos chances de gagner en vous offrant une chance sur 4 de remporter un gain si vous n'avez pas de bons numéros, mais une ou deux étoiles, ou si vous avez des bons numéros et une ou deux étoiles. Dans notre exemple, avec l'option Etoile+, vous gagnez 14,10 euros au lieu de 11,26 euros, pour un coût supplémentaire de 1 euro. Vous pouvez également utiliser l'outil de simulation de gains de la FDJ pour connaître la somme théorique que vous avez remportée. Les résultats des tirages sont disponibles sur votre compte FDJ.fr et sur la rubrique Résultat du Loto de BFMTV.





