Restructuration Centre Santé Grand Figeac Fermetures Latronquière Leyme

Le Centre de santé du Grand Figeac se réorganise. Les sites de Latronquière et Leyme ferment avec le départ de médecins, tandis qu'Aynac, Lacapelle-Marival et Cardaillac restent ouverts.

La situation du Centre de santé du Grand Figeac, situé dans le département du Lot, évolue significativement après une décennie d'existence. Face à des défis organisationnels persistants et aux départs imminents de deux praticiens, la structure doit se réorganiser profondément. Cette transformation s'accompagne de la fermeture de deux sites importants, tandis que la collectivité tente de stabiliser l'offre de soins sur le reste du territoire intercommunal.

Reconversion en coopérative de services

Le Centre de santé du Grand Figeac, qui fonctionne depuis dix ans avec des médecins généralistes salariés sur différents sites du territoire, s'essouffle. La communauté de communes se voit donc contrainte de revoir son dispositif pour le convertir en une coopérative de services. Cette nouvelle orientation vise à s'adapter aux contraintes du recrutement médical tout en maintenant une continuité des soins pour les habitants. Le départ dans les prochains mois de deux praticiens pousse en effet la communauté de communes à revoir le dispositif en coopérative de services.

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Le président du Grand Figeac, Vincent Labarthe, accompagné par Patrick Laumond, vice-président en charge de la santé, tient à expliquer les raisons de cette décision. Il rappelle que la collectivité a choisi de prendre le problème du manque de médecins à bras-le-corps, mais il faut rappeler qu'il s'agit d'une compétence de l'État. On a choisi depuis 2016 de porter une politique innovante et expérimentale pour pouvoir répondre aux besoins de nos populations. Le Grand Figeac est la première collectivité à avoir lancé un Centre de santé. Il faut avoir conscience qu'il faut être en adaptation permanente.

Impact sur les sites et les patients

Les conséquences de cette restructuration sont immédiates et concrètes pour la population locale. Les sites de Latronquière et Leyme fermeront définitivement leurs portes à l'issue des départs des médecins correspondants. En revanche, ceux d'Aynac, Lacapelle-Marival et Cardaillac resteront ouverts, préservant ainsi un accès aux soins dans ces zones spécifiques. Les patients vont être informés de l'évolution de la structure expérimentée depuis 2016, afin de minimiser les perturbations dans leur parcours de santé.

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Le docteur Hansen, qui exerçait à Latronquière, nous a fait part de son souhait d'arrêter son contrat au 31 décembre. Et à Leyme, le docteur Léa Simon nous a également fait part de son départ fixé au 17 janvier. Mais elle souhaite rester et s'installe en libéral sur la commune de Leyme. Ces deux sites du Centre de santé vont donc fermer leurs portes, les autres à Aynac, Lacapelle-Marival et Cardaillac sont maintenus. On va organiser cette période de transition. On y travaille avec l'Agence régionale de santé et la CPAM pour essayer de voir comment pour chaque patient on peut assurer le suivi, mais on ne pourra pas absorber toute la patientèle avec les médecins qui restent.

Historique et recrutement médical

L'évolution du Centre de santé intercommunal a été marquée par une croissance notable de sa patientèle et de son personnel. En dix ans, le Centre de santé intercommunal a embauché jusqu'à neuf médecins salariés. L'évolution de la patientèle a été importante, passant de 1 458 personnes en 2019 à 4 210 en 2025. En 2026, nous sommes redescendus à 3 900. Depuis la création du Centre de santé, on a embauché dix-huit médecins différents. C'est un modèle qui a pu attirer, d'ailleurs plusieurs médecins sont passés par le Centre de santé avant de s'installer en libéral, ce qui ne nous dérange pas du tout puisque l'objectif est d'attirer des médecins sur le territoire.

Un élément novateur a également marqué ces dernières années : l'intégration d'une infirmière en pratique avancée pour compléter l'équipe des médecins salariés. Cette recrutement réussi depuis deux ans d'une infirmière en pratique avancée vise à aider le travail des médecins et à pallier certaines pénuries. Sur les cinq dernières années, nous avons eu huit cessations d'activité de médecins sur le territoire et huit qui sont arrivés, parmi eux trois sont passés par le Centre de santé. On voit que c'est un bon SAS d'entrée sur le territoire.

Financement et engagement local

Les 92 communes de la communauté participent au fonctionnement du Centre de santé éclaté sur plusieurs sites (Latronquière, Leyme, Aynac, Lacapelle-Marival et Cardaillac) et sont sollicitées à hauteur de 0,86 € par an et par habitant. Nous avons trois actions particulières : le Centre de santé, le contrat local de santé et la participation financière à hauteur de 50 % du reste à charge au projet des Maisons de santé pluriprofessionnelles. C'est entre 300 000 et 900 000 € qu'on investit chaque année pour la santé sur le territoire. Nous n'avons jamais fait d'économie sur ce sujet.

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Le Centre de santé intercommunal qui compte un site à Lacapelle-Marival a été pris en modèle au niveau régional. L'élu Vincent Labarthe, qui a fait de l'attractivité médicale une priorité, souligne le travail spécifique mené par un des médecins dans les Ehpad. Il reste convaincu que la transition vers la coopérative de services permettra de maintenir l'emploi. On ne ferme aucun poste. Toujours salariés, les médecins seront basés sur un lieu et auront toujours un secrétariat commun comme aujourd'hui.