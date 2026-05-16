Restrictions sur les mouvements de camions de transport de marchandises pour l'approvisionnement d'essence aux stations-service

Le gouvernement a levé les interdictions de circulation pour les camions de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes servant les stations-service, afin d'assurer l'approvisionnement en carburant pour les stations-service. Cette décision est motivée par la nécessité de prévenir un risque de perturbations dans le stock des carburants des stations-service à cause du conflit armé au Moyen-Orient.

Les interdictions de circulation liées aux véhicules de transport de marchandises poids lourds servant les stations-service s'arrêtent du samedi 16 mai 10 heures au lundi 18 mai 10 heures.

Le gouvernement a levé les mesures restrictives de circulation afin d'assurer l'approvisionnement en carburant pour les stations-service. La levée de ces restrictions est motivée par la nécessité de prévenir tout risque de perturbations dans le stock des carburants des stations-service dans un contexte de conflit armé au Moyen-Orient. Un arrêté similaire avait été pris le 9 avril, pour toutes les fins de semaine et jours fériés, pendant la période du 10 avril au 11 mai inclus.

Les véhicules concernés, qui transportaient plus de 7,5 tonnes, peuvent effectuer leur retour à vide. Pendant les périodes normales, seuls les livraisons de carburant à destination des autoroutes, des routes à accès réglementé, des aéroports, des ports maritimes et fluviaux continuent d'être autorisés à circuler, et non le propane, le butane et les gaz d'autres usages industriels





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