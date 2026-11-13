Restrictions circulation rue de l'Homme-de-Bois Honfleur commerçants exigent dialogue

Les commerçants de la rue de l'Homme-de-Bois à Honfleur contestent les restrictions post-fuite d'eau. Ils réclament accès musée et mesures d'accompagnement face à la mairie.

Une tension durable oppose les commerçants de la rue de l'Homme-de-Bois à Honfleur à l'administration municipale depuis une importante fuite d'eau survenue dans la nuit du vendredi 30 au samedi 31 octobre 2026. Cet incident technique a contraint les autorités à évacuer par précaution quarante-et-une personnes, incluant deux résidents permanents, et à interdire strictement la circulation des véhicules dans cette artère commerçante. L'accès piétonnier, quant à lui, a été restreint sur un tronçon précis situés entre l'entrée de la rue Boulanger et celle de la rue Albert-Ier, créant des perturbations significatives pour l'activité locale.

Constat de contradictions et pétition des professionnels

Frank De Blok, commerçant hollandais installé dans la ville depuis 2014 et ancien architecte aux Pays-Bas, exprime publiquement son agacement face au manque de transparence et aux mesures perçues comme incohérentes. Bien qu'il comprenne la nécessité des restrictions de sécurité initiales, il souligne le paradoxe apparent entre l'interdiction faite au public et la circulation libre des camions de la ville, comme en témoigne une vidéo qu'il a filmée montrant un petit camion benne des services techniques remontant la rue. Selon lui, la voirie supporte manifestement des charges importantes sans danger. Cette apparente contradiction a motivé la création et la signature d'une pétition par vingt autres homologues du quartier, remise en mairie le lundi 9 novembre pour exiger des réponses concrètes.

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Demandes spécifiques pour la fréquentation touristique

Le document signé par les professionnels détaille plusieurs revendications prioritaires destinées à atténuer l'impact économique de cet isolement temporaire. La réclamation principale concerne le rétablissement d'un accès clairement balisé vers le musée Eugène-Boudin, dont la forte fréquentation constitue un levier essentiel d'achalandage pour les boutiques environnantes. Les commerçants déplorent également l'absence de signalisation officielle, les touristes étant actuellement désorientés par les panneaux de déviation. Pour pallier ce vide informationnel, Frank De Blok a dû installer personnellement des pancartes pour rassurer les visiteurs sur l'accessibilité des restaurants et galeries, une initiative citoyenne qu'ils souhaitent voir officialisée par la collectivité.

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Positionnement officiel et prochaines étapes de négociation

Face à ces critiques, le cabinet du maire de Honfleur a défendu la rigueur des mesures prises, précisant que les véhicules observés sont exclusivement des engins techniques intervenant dans le cadre de la gestion du sinistre. L'administration soutient que leur présence répond à des nécessités opérationnelles strictes et ne constitue en aucun cas une contradiction avec les interdictions imposées aux usagers. Nicolas Pubreuil, représentant la mairie, a annoncé la tenue prochaine d'une rencontre avec une délégation des commerçants concernés, visant à écouter directement leurs préoccupations et à discuter des modalités de la réouverture partielle ou totale de la voie.

Impacts économiques et besoin de mesures d'accompagnement

Les professionnels du quartier insistent sur la nécessité d'être associés étroitement aux décisions relatives à l'organisation de la circulation pendant toute la durée des travaux. Ils demandent la mise en place immédiate d'un dialogue régulier avec les services municipaux pour adapter la signalisation dès que les conditions de sécurité le permettront. Au-delà des questions d'accès, la pétition sollicite du maire l'étude de mesures d'accompagnement financières ou logistiques pour soutenir les entreprises touchées par la chute drastique de leur chiffre d'affaires, reconnaissant que la sécurité prime, mais que la survie économique du tissu commercial local est également en jeu critique.