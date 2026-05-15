Restoration of the 'La Crucifixion' painting by Jean-Baptiste Smets in Artiguedieu-Garrané church

The painting, which had been damaged by time and birds' droppings, was cleaned, restored, and returned to its place in the church. A conference and a wine reception are scheduled to follow.

Samedi 16 mai, dans l'église d' Artiguedieu-Garrané , aura lieu l'inauguration de la restauration du tableau ' La Crucifixion ' de Jean-Baptiste Smets . Ce tableau avait depuis plus de 150 ans subi les aléas du temps dans la petite église du village.

Nettoyé, rénové, il a retrouvé sa place dans l'église. Ce samedi, à 17 heures, une messe sera célébrée dans l'église d'Artiguedieu. Elle sera suivie, à 18 heures, par une conférence de Laurent Marsol, conservateur délégué des antiquités et objets d'art du Gers. A 18 h 30, un vin d'honneur sera proposé par la municipalité.

Ce tableau, placé dans l'église, avait subi d'importantes dégradations causées par l'humidité et les déjections d'oiseaux. Il avait dû être envoyé dans un atelier spécialisé pour être restauré. La toile a été nettoyée et retouchée. Des travaux ont été réalisés dans l'église d'Artiguedieu afin d'assurer une bonne conservation de cette œuvre qui fait partie des objets protégés au titre des Monuments Historiques depuis le 22 octobre 1997.

Il appartient à la commune. J.B. Smets, muet à Auch Patrice Martet, maire délégué d'Artiguedieu-Garrané, tenait à ce que cette œuvre soit préservée et retourne dans l'église d'Artiguedieu. François Rivière raconte : 'La commission locale d'Artiguedieu avait demandé que ce tableau soit restauré.

Le conseil municipal de Seissan a voté à l'unanimité en faveur de cette restauration. Il a ainsi montré son attachement à la préservation du patrimoine local'. Cette toile a été peinte en 1749 par Jean-Baptiste Smets, né en 1712 et décédé en 1783 à Auch. Ce peintre auscitain, sourd-muet de naissance, signait ses toiles 'J.B.

Smets, muet à Auch'. Il était surnommé 'Le muet'. Le tableau d'Artiguedieu est une crucifixion. Jean-Baptiste Smets s'est principalement consacré à la peinture religieuse pour les églises du diocèse.

Ce tableau avait probablement été installé dans l'église juste après sa construction, vers le milieu du XIXe siècle





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