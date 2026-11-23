Le Souvenir Français a retrouvé la famille du soldat Pierre Portefaix pour restituer sa croix funéraire découverte en Ariège. Une émouvante histoire de mémoire.

Le comité local du Souvenir Français a organisé la restitution solennelle de la croix funéraire appartenant à Pierre Portefaix, un soldat Mort pour la France en Lorraine durant la Première Guerre mondiale. Cette cérémonie officielle s'est tenue le mercredi 18 novembre dans les locaux de la gendarmerie du Fossat, en Ariège. Elle a permis de réunir les descendants du disparu avec l'objet historique retrouvé par hasard peu de temps auparavant.

Découverte fortuite dans une voie publique

La croix a été identifiée et récupérée par les agents du Service départemental des routes lors d'une intervention standard sur la commune du Fossat en Ariège. Les techniciens ont trouvé l'objet métallique abandonné dans un fossé, témoin silencieux d'un passé longtemps oublié. Cette découverte accidentelle a déclenché une mobilisation rapide des autorités locales pour tenter d'identifier le propriétaire de ce reliquaire familial.

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L'ornement, en métal robuste, porte gravé le nom du soldat Pierre Portefaix. Il arbore également un portrait en médaillon, rendant l'objet encore plus poignant pour les proches recherchés. Cet élément concret a servi de point de départ initial aux investigations menées conjointement par le Souvenir Français et la gendarmerie du Fossat pour reconstituer l'histoire derrière ce monument funéraire isolé.

Enquête et identification des descendants

Une fois l'objet sécurisé, une campagne de recherche intensive a été lancée pour trouver la famille du disparu. Le comité local du Souvenir Français a diffusé un avis de recherche largement médiatisé afin de maximiser les chances de contact avec les ayants droit. Cette démarche collective a permis de recouper plusieurs sources d'archives et de vérifier les traces généalogiques liées au soldat.

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Les investigations ont finalement abouti à l'identification précise des descendants de Pierre Portefaix. La gendarmerie du Fossat a joué un rôle clé en facilitant les contacts et en validant les liens familiaux. La mobilisation active de plusieurs intervenants locaux a assuré la réussite de cette entreprise de mémoire, transformant une simple trouvaille en une reunion familiale historique.

Cérémonie de restitution à la famille

Le mercredi 18 novembre, la famille de Pierre Portefaix a été conviée à la gendarmerie du Fossat pour recevoir la croix en toute intimité. Parmi les invités figuraient le petit-fils et l'arrière-arrière-petit-fils du soldat, venus recueillir ce précieux témoignage du passé au nom de toute la lignée. Cet événement marquant a rassemblé les différents protagonistes de cette redécouverte, créant un moment de partage et de respect mutuel.

Cette rencontre a permis de clore le chapitre de la dispersion de l'objet historique. Les descendants ont pu récupérer ce qui reste des traces tangibles de l'engagement de leur aïeul. La présence de plusieurs générations de la famille a souligné l'importance de transmettre vivement ce devoir de mémoire aux jeunes générations, assurant ainsi la pérennité du souvenir.

Retour au cimetière de Faverolles

Pierre Portefaix est originaire du département du Cantal mais est mort au combat en Lorraine en 1914. Sa famille souhaite désormais réintégrer cet élément historique dans son contexte familial initial. Le projet consiste à apposer le médaillon sur la plaque commémorative familiale existante.

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Cette plaque se trouve actuellement au cimetière de Montchanson, situé à Faverolles dans le Val-d'Arcomie, en Cantal. L'installation du médaillon permettra au souvenir du soldat de retrouver sa place parmi les siens, dans la région dont il était originaire. Cette démarche concrète clôt l'histoire de cette croix errante et restaure l'intégrité du mémorial familial.

Pour le Souvenir Français de l'Ariège, cet aboutissement représente une grande satisfaction collective. Au-delà de la simple restitution matérielle, cette initiative citoyenne a fait renaître une mémoire familiale longtemps fragmentée. Elle rend un hommage mérité à un homme mort pour la France, illustrant la vitalité de la mémoire collective en France contemporaine.