Reste à charge santé : 150 euros en moyenne mais 910 euros pour les plus vulnérables

La Drees publie ses chiffres 2023 : le reste à charge moyen est de 150 euros, mais atteint 910 euros pour 10% des Français. Zoom sur les inégalités de couverture santé.

Une étude récente de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ( Drees) met en lumière la structure des dépenses de santé des Français pour l'année 2023. Le montant moyen annuel reste à charge par habitant s'établit à 150 euros, un chiffre qui masque en réalité des disparités sociales et médicales considérables au sein de la population.

Moyennes nationales et structure des paiements

Le coût global de la santé atteint 3 150 euros par habitant en 2023. Cette somme globale est financée majoritairement par l'Assurance maladie, qui prend en charge 81 % des dépenses. Les mutuelles ou complémentaires santé couvrent quant à elles 15 % des frais, laissant aux patients le soin de régler les 150 euros restants. Ces derniers proviennent principalement des équipements médicaux tels que l'optique, le dentaire et l'audioprothèse, ainsi que des dépassements d'honoraires des professionnels de santé.

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Sur les 150 euros de reste à charge moyen, 120 euros sont imputables aux tarifs dépassant ceux fixés par la Sécurité Sociale ou aux honoraires supplémentaires. Environ 20 euros correspondent aux franchises et participations forfaitaires. Il est important de noter que cette étude statistique exclut certains types de soins, notamment ceux des psychologues, les pratiques non conventionnelles et les médicaments non prescrits par un médecin.

Disparités sociales et vulnérabilité accrue

La répartition du reste à charge révèle une fragmentation importante de la charge financière. Pour 80 % de la population, cette part représente en moyenne 40 euros par an. Pour 20 % des Français, le montant moyen s'élève à 580 euros. Enfin, pour les 10 % de la population les plus exposés financièrement, le reste à charge dépasse ou atteint 910 euros annuellement. Ces données illustrent un système où la précarité financière se superpose aux besoins de santé.

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L'âge joue également un rôle déterminant dans l'évolution de ce reste à charge. Le montant est de 80 euros entre 20 et 39 ans. Il augmente progressivement pour atteindre 290 euros pour les personnes âgées de 70 ans et plus, qui consomment davantage de soins. Ces seniors bénéficient souvent de contrats individuels moins couvrants que les contrats collectifs, augmentant ainsi leur exposition aux coûts non remboursés.

La qualité du contrat de complémentaire santé est un facteur clé de cette inégalité. Un assuré disposant d'un contrat parmi les moins couvrants supporte un reste à charge trois fois supérieur, en moyenne, à celui d'un assuré bénéficiant d'un contrat parmi les plus couvrants. Cette disparité de couverture explique en partie l'écart entre les différentes tranches de la population.

Impact spécifique des affections de longue durée

Les personnes atteintes d'affections de longue durée (ALD), telles que les maladies chroniques, bénéficient d'une prise en charge à 100 % par la Sécurité Sociale pour les soins directement liés à leur pathologie. L'Assurance maladie a ainsi pris en charge à 100 % les soins de 15 millions de personnes concernées par des pathologies chroniques graves. Cependant, cette couverture totale ne s'applique pas aux dépassements d'honoraires ni aux tarifs élevés des équipements médicaux.

Ces patients continuent donc de subir des frais importants. Leurs dépenses de santé sont en moyenne sept fois plus élevées que celles de la population générale. En conséquence, ils déboursent environ 240 euros annuellement de leur poche. Ce reste à charge, bien qu'inférieur à celui du décile le plus exposé, représente une charge financière significative pour des personnes déjà vulnérables médicalement.

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Poids économique et pistes de réforme

Le coût global individuel de la santé, incluant les cotisations des complémentaires, les prélèvements obligatoires finançant l'Assurance maladie et le reste à charge, représente en moyenne 14 % du revenu des ménages. Ce taux d'effort suit une progression légère mais significative : il augmente à mesure que le niveau de vie s'élève. Toutefois, les taux d'effort les plus extrêmes, correspondant au top 1 %, sont acquittés essentiellement par des ménages modestes.

L'addition des cotisations des complémentaires et des restes à charge pèse à hauteur de 4 à 5 % du revenu des ménages les plus modestes, contre seulement 2 % pour les plus aisés. Cette charge disproportionnée incite les autorités à chercher des solutions. Le gouvernement envisage notamment des pistes pour réduire d'un tiers le déficit de la Sécurité sociale en 2027. Des expérimentations sont également lancées avec des laboratoires pour prolonger la validité de certains traitements afin de réduire le gaspillage et l'impact environnemental, bien que ces mesures ne ciblent pas directement le reste à charge des patients.