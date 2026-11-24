La commune de Livet-en-Charnie en Mayenne lance une collecte de 9000 euros pour restaurer les vitraux de l'église Saint-Martin avec le soutien de la Fondation du patrimoine.

La commune de Livet-en-Charnie, située dans le département de la Mayenne, a initié une campagne de financement participatif pour assurer la survie de son patrimoine religieux local. L'objectif central de cette initiative est de financer la restauration des vitraux de l'église Saint-Martin, un élément architectural essentiel qui nécessite une intervention technique urgente pour contrer les effets du temps. Cette démarche marque une nouvelle étape cruciale dans le projet de conservation mené par la municipalité et ses partenaires associatifs.

Collaboration Institutionnelle Et Structure Du Projet

La délégation départementale de la Mayenne de la Fondation du patrimoine, représentée par son délégué territorial, a annoncé son involvement en étroite collaboration avec la municipalité de Livet-en-Charnie et l'Association REEL. Ce partenariat stratégique vise à structurer la collecte de dons auprès du grand public, transformant une demande de sauvetage patrimonial en un projet de solidarité territoriale. La présence de la Fondation du patrimoine apporte non seulement une légitimité institutionnelle, mais aussi un cadre sécurisé pour la gestion des souscriptions publiques.

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La jeune association Restauration Embellissement Église de Livet, présidée par Nathalie de Place, vient officiellement de conclure ce partenariat fondateur. " Nous lançons la collecte avec le concours de la Fondation du Patrimoine pour la restauration des vitraux de l'église, la nouvelle étape de notre projet ", précise la présidente Nathalie de Place. Cette déclaration souligne la continuité logique des actions entreprises, l'église Saint-Martin ayant déjà fait l'objet de travaux importants précédemment, notamment sur les statues et la chaire à prêcher.

Justification Technique Et Enjeux Identitaires

L'église Saint-Martin est décrite comme le véritable témoin de l'histoire et de l'identité du bourg de Livet-en-Charnie. Selon Maurice Suhard et la présidente Nathalie de Place, l'attention des restaurateurs se porte désormais spécifiquement sur les ouvertures de lumière du bâtiment. Cinq verrières sont particulièrement altérées par le temps et exigent une rénovation technique précise pour préserver l'intégrité esthétique et historique de l'édifice religieux local.

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Le montant total de la collecte espérée pour mener à bien ces travaux s'élève à 9 000 €. À cette fin, un appel solidaire est lancé aux habitants de la commune, aux entreprises locales ainsi qu'à tous les amoureux du patrimoine français. Le montant demandé reflète la complexité du savoir-faire artisanal nécessaire à la restauration de ces éléments vitrés, tout en restant accessible pour encourager une participation large de la communauté locale.

Mécanismes Fiscaux Et Modalités De Participation

La Fondation du patrimoine accompagne et apporte son soutien pour encadrer cette souscription publique, offrant des avantages fiscaux significatifs pour encourager les dons. Pour les particuliers, le versement d'une contribution ouvre droit à une réduction d'impôts sur le revenu égale à 66 % du montant versé, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Cette incitation financière vise à réduire le coût réel du don pour les citoyens désireux de contribuer à la sauvegarde de l'église Saint-Martin.

Pour les entreprises, le mécénat d'entreprise ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu ou sur les sociétés égale à 60 % du montant du don. Le plafond de cette déduction est fixé à 20 000 € ou à 0,5 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes, si ce dernier montant est plus élevé. Ces conditions avantageuses sont conçues pour mobiliser le tissu économique local en faveur de la restauration du patrimoine communal.

Les dons peuvent être réalisés de manière sécurisée directement en ligne sur le portail officiel de la Fondation du patrimoine. Afin de garantir une accessibilité maximale, des bulletins de souscription papier seront également mis à disposition du public en mairie. Cette dualité de canaux de paiement permet de toucher à la fois les donateurs numériques et ceux qui préfèrent les démarches traditionnelles, assurant ainsi la réussite de la collecte de 9 000 €.