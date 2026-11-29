Dominique Vergnet a restauré la Maison Cadel et la tour de Cadel à Lauzerte. Un projet monumental de plus de 4 200 jours pour sauver ce patrimoine médiéval détruit par un incendie en 2008.

Dominique Vergnet achève la restauration exceptionnelle de la Maison Cadel, un ensemble monumental situé au cœur de Lauzerte, dans le département du Tarn-et-Garonne. Après dix années de travaux titaniques, l'ancien maçon et entrepreneur transforme en résidence d'hôtes de luxe ces bâtiments médiévaux dévastés par un incendie dévastateur survenu en 2008. Ce projet pharaonique marque la renaissance complète d'un patrimoine historique menacé de ruine.

Un chantier hors norme et méthodique

Le propriétaire de la SARL du Quercy Bleu a mobilisé des ressources immenses pour mener à bien cette entreprise, nécessitant plus de 4 200 jours de travail effectif et le recours à deux grues industrielles. Le volume de déblais évacués s'est élevé à 200 mètres cubes pour nettoyer les lieux avant le début de la reconstruction structurale. Dominique Vergnet a choisi de reconstruire la tour de Cadel par sa base, appliquant une méthodologie rigoureuse pour sécuriser les murs instables et rationaliser l'espace habitable sur 1 000 mètres carrés. Cette approche technique a permis de sauver des structures qui menaçaient de s'effondrer, préservant ainsi l'intégrité architecturale du site classé.

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L'héritage de la mairie et de la Maison Dalquié

L'impulsion initiale de ce projet monumental remonte à une rencontre fortuite dans les rues de Lauzerte, où un adjoint au maire a signalé à Dominique Vergnet l'état critique du bien. L'élu municipal avait d'ailleurs pris des arrêtés de péril en raison de la présence d'arbres poussant à l'intérieur des pièces et des traces persistantes de l'incendie de 2008. En plus de la Maison Cadel et de sa tour, le chantier a englobé la Maison Dalquié, du nom de l'ancien maire de la commune qui a dirigé la ville de 1977 à 1989. Le soutien actif de la municipalité a été déterminant pour permettre à l'ancien paysan de Roquecor de transformer cette coquille vide en une vaste demeure familiale.

Architecture intérieure et choix esthétiques uniques

L'intérieur de la propriété reflète une recherche d'unité visuelle, limitée à deux ou trois types de sols différents pour garantir la fluidité de l'espace. Les murs arborent un code couleur précis : le vert céladon pour les parties du XVIIIe siècle et le bleu ciel pour la partie médiévale. Le parquet en marqueterie visible dans la salle de chasse contraste avec le bois massif et les tomettes traditionnelles, tandis que la salle de bains intègre des équipements modernes discrets. L'escalier monumental, taillé dans la pierre de Vianne extraite en Lot-et-Garonne, constitue la pièce maîtresse de la décoration, complété par un ascenseur dissimulé derrière une porte en bois pour assurer l'accessibilité sans briser l'esthétique historique.

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Chambres d'hôtes et ouverture au public

La rénovation a abouti à la création de dix chambres aménagées, dont certaines sont aujourd'hui proposées à la location dans la tour de Cadel. Chaque espace allie mobilier ancien et équipements contemporains, répondant aux standards de confort modernes tout en préservant le charme authentique des lieux. Dominique Vergnet y a installé ses propres collections, notamment des bustes et des objets de réception qui témoignent de sa passion pour l'histoire. Cette transformation permet enfin aux visiteurs de découvrir un patrimoine qui était inaccessible pendant plus d'une décennie, offrant une expérience immersive dans l'histoire locale de Lauzerte.

Conséquences pour le tourisme et la culture locale

Ce projet de restauration a des répercussions significatives sur l'offre touristique de Lauzerte en Tarn-et-Garonne, en ajoutant une destination d'hébergement de prestige à l'offre existante. La valorisation de ce patrimoine médiéval démontre la viabilité économique de la réhabilitation de bâtiments anciens malgré les coûts élevés liés aux contraintes techniques. L'achèvement de cette propriété unique sert de modèle pour la préservation du patrimoine architectural régional, montrant comment un investissement privé soutenu peut sauver des édifices historiques menacés. Les travaux, considérés comme un défi majeur, soulignent l'importance de la transmission de ces lieux pour les générations futures.