La Grand'Chambre de la cour d'appel de Toulouse, fermée depuis novembre 2025, lance une souscription de 120 000 euros pour sa restauration, avec une réouverture prévue fin 2029.

La Grand'Chambre de la cour d'appel de Toulouse, classée monument historique et fermée depuis novembre 2025 pour des risques d'effondrement structurels, va bénéficier d'une restauration complète. Afin de financer cette opération majeure, une souscription publique officielle a été lancée ce lundi 16 novembre 2026. Cette initiative vise à collecter 120 000 euros sur une période de trois ans, venant en appoint des 3,4 millions d'euros nécessaires au coût global du projet. Le chantier, soutenu par la Fondation du patrimoine et porté par le ministère de la Justice, devrait s'achever fin 2029. Le joyau architectural, édifié entre 1469 et 1492, retrouvera ainsi son statut de salle d'audience principale et sera ouvert au public pour des visites pédagogiques et patrimoniales.

Mécanisme de restauration et financement

La Grand'Chambre, principale salle d'audience de la juridiction toulousaine, présente un plafond du XVe siècle orné de 187 caissons peints parmi les plus anciens conservés en France. Le chantier de restauration dure trois ans et est supervisé par la DRAC Occitanie pour le contrôle scientifique. Le ministère de la Justice financera la majeure partie des travaux, tandis que la souscription publique permet de soutenir spécifiquement la restauration des décors patrimoniaux. La convention signée par la cour d'appel et la Fondation du patrimoine officialise cette coopération pour sauver ce lieu chargé d'histoire.

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Positionnement des acteurs et mécénat

Chantal Ferreira, première présidente de la cour d'appel de Toulouse, et Anne-Mary Leroy, déléguée régionale de la Fondation du patrimoine, portent ce projet de préservation collective. Michel Sarran, parrain de l'opération, met en avant le savoir-faire des artisans intervenant sur le chantier. Fabien Pelous, également parrain, accompagne l'action pour assurer la sauvegarde de ce patrimoine commun cher aux Toulousains. François Molins, ancien procureur de Toulouse et ex-procureur général près la Cour de cassation, ainsi que Nicolas Jacquet, actuel procureur général, étaient présents pour marquer leur soutien à cette initiative de restauration du patrimoine judiciaire.

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Impact et prochaines étapes publiques

Après la restauration prévue fin 2029, la Grand'Chambre retrouvera sa fonction de salle d'audience tout en étant ouverte au public. Des visites seront organisées lors des Journées européennes du patrimoine, accompagnées de parcours patrimoniaux et de conférences. Des actions pédagogiques seront menées avec les universités et les établissements scolaires de la région. Cet accord permet à chacun, particuliers, entreprises et professionnels, de contribuer au financement et de soutenir la restauration de cette salle emblématique du droit et de l'histoire toulousaine.