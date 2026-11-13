Restauration de l'Orangerie du jardin Massey à Tarbes

L'Orangerie historique de Tarbes, sauvée d'un effondrement après 1,6 million d'euros et 30 mois de travaux, rouvre ses portes.

La ville de Tarbes célébrera l'ouverture de l'Orangerie du jardin Massey, un édifice classé monument historique, après une période de fermeture prolongée nécessaire à sa sauvegarde. Cet événement marque la fin d'un chantier de restauration majeur qui a duré exactement 30 mois et a coûté 1,6 million d'euros. L'inauguration officielle a eu lieu ce vendredi, permettant au public de redécouvrir ce joyau architectural après que la structure a failli s'effondrer il y a trois ans.

Détails Techniques du Chantier de Restauration

L'Orangerie du jardin Massey, vieille de 175 ans, a nécessité une intervention urgente pour éviter la perte de sa serre métallique et vitrée de style Napoléon III. La structure, qui comprenait en réalité trois serres distinctes une chaude, une tempérée et une dédiée aux orangers, présentait des risques graves liés à l'affaissement des poutres métalliques supportant le dôme. Les travaux ont permis de redonner à ce bâtiment une stabilité结构uelle et de restaurer son lustre d'origine, transformant une menace d'effondrement en une réussite architecturale durable.

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Acteurs et Financements du Projet

Ce projet de restauration a été rendu possible grâce à une collaboration étroite entre plusieurs organismes financiers et institutionnels. La DRAC, le conseil départemental et la Fondation du Patrimoine ont contribué à hauteur de plus de 1 million d'euros pour soutenir les coûts des travaux. En outre, le maire de Tarbes, Pascal Claverie, a salué les contributions des citoyens qui ont apporté 300 000 euros supplémentaires, démontrant l'attachement des Français à leur patrimoine local et historique.

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Impacts Locaux et Perspectives d'Avenir

Désormais, l'Orangerie retrouvera sa vocation botanique initiale axée sur la culture des agrumes et des plantes exotiques telles que les cactus. Le maire de Tarbes a précisé que la capacité d'accueil sera strictement limitée à 19 personnes en raison d'une seule issue de sécurité, mais le site restera visible de l'extérieur à travers ses vitres, étant qualifié de diamant du jardin par Victor Hugo. L'édifice sera également ouvert au public lors des Journées du Patrimoine, avec l'installation envisagée de panneaux explicatifs pour éclairer les visiteurs sur l'histoire et la valeur de ce lieu préservé.