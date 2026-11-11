Restauration achevée de l'orgue historique de Saint-Saëns

La première phase de restauration de l'orgue de Saint-Saëns est terminée. L'instrument retrouve sa sonorité après le nettoyage de ses tuyaux et la réparation de sa mécanique par Laurent Plet.

La première tranche des travaux de restauration de l'orgue de Saint-Saëns est désormais achevée, redonnant vie à cet instrument historique qui souffrait auparavant de fuites d'air et de problèmes mécaniques. Guillaume Hermier, titulaire de l'orgue depuis plus de trois décennies, a accueilli une dizaine d'organistes venus tester l'instrument le dimanche 8 novembre, tous exprimant leur satisfaction face à cette expérience unique.

Nettoyage minutieux des deux mille tuyaux

L'intervention a nécessité le retrait manuel d'environ 2 000 tuyaux, envoyés à Troyes pour être nettoyés avant d'être remis en place sur site. Stéphane Dumesnil, facteur d'orgue et maître d'œuvre des travaux, a supervisé ces opérations complexes en parcourant les coulisses de la mécanique de l'instrument pour illustrer ses explications par le son.

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Réparation de la mécanique et remplacement des matériaux

Le chantier, confié à l'entreprise familiale Laurent Plet spécialisée dans la rénovation d'orgues historiques basée à Macey près de Troyes, a également visé la fiabilité de la mécanique. Les pièces d'usure ont été remplacées et la machine Barker, dispositif pneumatique facilitant l'ouverture des soupapes, a été remise en état pour alléger l'effort de l'organiste.

Harmonisation sonore et mémoire musicale préservée

Les coudes en plastique fragiles des tuyaux sont devenus obsolètes avec le temps et ont été remplacés par des pièces en plomb plus durables résistantes à l'oxydation. Les sons ont été harmonisés sur l'ensemble des quelque 2 300 tuyaux afin que chaque volume sonore soit homogène par rapport à ses voisins, un accord final réalisé à température stable pour garantir la précision acoustique.

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Héritage historique et projets futurs de financement

Construit vers 1900 par Charles Mutin successeur de Cavaillé-Coll pour la salle Gaveau à Paris, l'orgue a été transféré à Saint-Saëns en 1957 où 65 tuyaux sont visibles dont le plus long mesure 5,2 mètres et le plus court un centimètre. Des enregistrements d'époque réalisés à la salle Gaveau notamment par Nadia Boulanger ont permis de restituer la mémoire sonore de l'instrument tandis qu'un premier don de 150 000 euros a couvert cette phase initiale.

Poursuite des interventions techniques programmées

Cependant certains tuyaux doivent encore être ajoutés et des pièces usées restent à remplacer pour assurer la pérennité de l'instrument. La structure prévoit d'autres dons pour financer la poursuite de l'entretien de l'orgue afin de maintenir sa qualité sonore exceptionnelle pour les générations futures d'auditeurs et de musiciens.