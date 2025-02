Restaurateur sanctionné pour emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière

Un restaurateur de Marseillan Plage a été sanctionné de 205 000 euros pour l'emploi de dix travailleurs étrangers en situation irrégulière. L'annonce a été faite sur les réseaux sociaux, laissant le gérant abasourdi et affirmant que les employés étaient en cours de régularisation.

Un simple coup d'œil sur les réseaux sociaux a suffi pour bouleverser l'avenir d'un restaurateur. Le gérant du restaurant Le Charlemagne, situé à Marseillan Plage (Hérault), a appris sur X et Facebook qu'il était l'objet d'une sanction administrative de 205 000 euros pour emploi de dix travailleurs étrangers en situation irrégulière. Une annonce choc qu'il dénonce comme injuste et soudaine. Mardi 11 février 2025, M.

Gibert, gérant de l'établissement depuis 2016, découvre avec stupéfaction sur X et Facebook la sanction prononcée par le ministère de l'Intérieur. Selon la préfecture de l'Hérault, cette amende découle d'un contrôle mené en juin 2023, où dix travailleurs étrangers sans titre de séjour valide avaient été identifiés dans son établissement. Le restaurateur se dit abasourdi par cette annonce. « Je le découvre à l'instant sur les réseaux sociaux, alors que je n'ai pas été entendu depuis 2023 », explique-t-il au Midi Libre. Il assure n'avoir jamais reçu de convocation officielle ni eu de suivi administratif avant cette sanction. Si le gérant ne conteste pas le fait d'avoir embauché des travailleurs sans papiers, il affirme cependant que ces derniers étaient en cours de régularisation. Il précise également qu'il s'agissait de neuf Ukrainiens et d'un Moldave, recrutés pour pallier des difficultés de main-d'œuvre locale. « C'était la première année que je faisais appel à des travailleurs étrangers, car je peinais à recruter. » Face à cette sanction, M. Gibert a désormais la possibilité de déposer un recours devant le tribunal administratif. En France, employer un travailleur étranger sans titre de séjour valide expose l'employeur à une amende pouvant atteindre 15 000 euros par salarié concerné et jusqu'à cinq ans d'emprisonnement en cas de récidive. De plus, des mesures telles que la fermeture administrative de l'établissement ou l'interdiction temporaire d'exercer une activité professionnelle peuvent être appliquées.





MagazineCapital / 🏆 2. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Travailleurs Étrangers Régularisation Sanctions Administratives Emploi Restauration

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Bar Restaurant Le Charlemagne à Marseillan-Plage Sanctionné pour Emploi d'Étrangers en Situation IrrégulièreLe bar-restaurant Le Charlemagne situé à Marseillan-plage a été sanctionné par les services du ministère de l'Intérieur avec une amende de 205 000 euros pour l'emploi de 10 personnes étrangères en situation irrégulière. Le gérant, M. Gibert, affirme que les employés étaient en cours de régularisation et que cette décision l'a surpris.

Lire la suite »

Bassin d’Arcachon : À La Teste, où construire 205 logements par an d’ici à 2040 ?La municipalité de La Teste-de-Buch dit vouloir construire du logement pour les habitants. Et c’est l’un des enjeux de la révision de son plan local d’urbanisme.

Lire la suite »

Xiaomi Redmi Note 14 à moins de 205 euros sur AmazonDécouvrez le Xiaomi Redmi Note 14, un smartphone de milieu de gamme amélioré par l'intelligence artificielle, avec des fonctionnalités haut de gamme. Disponible sur Amazon à son prix le plus bas depuis plus d'un mois, à 203 euros.

Lire la suite »

Pourquoi trois jeunes Lotois vont traverser plusieurs pays d’Europe en Peugeot 205Traverser vingt pays en 22 jours, pour distribuer du matériel scolaire dans des écoles en difficulté. C’est le défi que se sont lancés Maxime, Arsène et Enzo, trois Lotois. Le départ est prévu pour août 2025. En attendant, les trois étudiants appellent aux dons.

Lire la suite »

Pourquoi ce couple de Loubès-Bernac va parcourir le Maroc en Peugeot 205 ?Élodie Cadret et Armand Festal vont parcourir le Maroc pour une aventure solidaire et humanitaire, du 16 au 27 février

Lire la suite »

AirPods Pro 2 à moins de 205 euros sur Rakuten pendant les soldes d'hiverLes AirPods Pro 2 de Apple sont en promotion sur Rakuten avec une réduction de 6% pendant les soldes d'hiver. Disponible à 204,99 euros, ce modèle offre une réduction active du bruit, une écoute personnalisée grâce à quatre tailles d'embouts et un son tridimensionnel.

Lire la suite »