Découvrez le marché de Noël Papier Cadeau à Restanque à Montpellier. Créateurs, ateliers gratuits et sérigraphie, samedi 28 et dimanche 29 novembre 2026.

Le tiers-lieu culturel montpelliérain Restanque, situé au 3 rue du Lantissargues, accueillera son marché de Noël Papier Cadeau samedi 28 et dimanche 29 novembre 2026. Cette édition 2026 place le papier sous toutes ses formes au cœur d'une programmation immersive dédiée aux savoir-faire locaux de l'édition et de l'impression.

Immersion créative autour du papier artisanal

Cette initiative de Restanque invite le grand public à découvrir des créations variées conçues pour tous les budgets financiers. Le patio du lieu accueillera de nombreux stands proposant de la papeterie fine, des cartes de vœux, des sérigraphies, des risographies, des livres et des fanzines. Les visiteurs pourront également visiter les ateliers des artistes résidents pour échanger directement avec les créateurs et découvrir leurs univers artistiques respectifs.

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Partenaires et ateliers d'initiation gratuits

Restanque s'appuie sur plusieurs partenaires majeurs du secteur graphique pour animer l'événement. En Traits Libres, Studio Trâmes, Studio Contraste, Régal, les Éditions de l'appartement (e-artsup) et le collectif Bontambour proposeront des ateliers gratuits accessibles à tous les âges. Ces sessions permettront au public de fabriquer du papier cadeau et de réaliser des cartes de vœux avec l'aide d'experts reconnus.

Programme détaillé de la programmation

Samedi 28 novembre, de 10 h à 22 heures, le public pourra participer à un atelier papeterie animé par Studio Trâmes. Il pourra s'initier à la sérigraphie avec Studio Contraste ou partager un moment lors d'un apéro fanzine orchestré par En Traits Libres. Le dimanche 29 novembre, de 10 h à 18 heures, Théo Garnier-Greuez et Fernand Dutilleux du collectif Bontambour dirigeront un atelier de création d'affiches.

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Accès et informations pratiques pour les visiteurs

L'événement se déroule à Restanque, au 3 rue du Lantissargues à Montpellier, avec une entrée libre pour tous les visiteurs. Les ateliers d'initiation restent gratuits pour garantir une accessibilité maximale à l'ensemble du public. Ces horaires spécifiques permettent aux amateurs d'art graphique de profiter pleinement des démonstrations et des créations présentées par les artisans locaux.

Valorisation de l'industrie graphique locale

Cette édition 2026 met en lumière les professionnels de l'édition et de l'impression de la région. Restanque souhaite ainsi soutenir les compétences locales tout en offrant une expérience festive aux familles. La combinaison de stands commerciaux et d'ateliers pédagogiques crée un environnement unique pour découvrir les métiers du papier et soutenir la créativité régionale.