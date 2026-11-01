Réserves naturelles et Maison des Curiosités : Paléontologie à Saint-Aubin-sur-Mer

Découvrez la Maison des Curiosités et la nouvelle réserve naturelle des falaises jurassiques du Calvados. Fossiles et dinosaures à Saint-Aubin-sur-Mer.

La Maison des Curiosités, située sur la célèbre Côte de Nacre à Saint-Aubin-sur-Mer dans le Calvados, offre aux visiteurs un voyage exceptionnel à travers les temps géologiques. Cette institution, gérée par l'association Géo Paléo Archéo créée en décembre 2000, permet de remonter jusqu'à cent millions d'années en arrière pour découvrir le riche patrimoine fossile de la région.

Histoire géologique et nouveaux décrets de protection

La Normandie est une région mondialement reconnue pour ses découvertes paléontologiques majeures. Un exemple historique remonte à 1776, lorsqu'un abbé de Rouen a trouvé et décrit la première vertèbre de dinosaure identifiée en France. Cette découverte historique, parmi d'autres, témoigne de la richesse scientifique du sous-sol normand. Aujourd'hui, cette histoire continue de s'écrire avec des mesures de protection renforcées pour préserver ces trésors naturels.

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Le 2 septembre 2026, une étape importante a été franchie dans la conservation de ce patrimoine. Le Premier Ministre Sébastien Lecornu a signé un décret officiel instaurant la création de la réserve naturelle des falaises jurassiques du Calvados. Cette décision administrative marque un tournant dans la gestion des sites géologiques locaux et vise à sécuriser l'avenir des études paléontologiques dans la région.

Avec une superficie totale de 1 877 hectares, cette nouvelle aire de protection forte s'étend sur six secteurs distincts de falaises. La zone protégée inclut 1 308 hectares d'espaces maritimes. Le périmètre s'étend géographiquement de Criqueville-en-Bessin jusqu'à Villerville, couvrant ainsi une portion significative de la côte normande. Cette extension permet de protéger efficacement les sites d'extraction de fossiles les plus riches.

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Ce nouveau statut réglementaire a des conséquences directes et immédiates sur les activités de collecte. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces mesures, n'importe quel visiteur ou habitant pouvait librement ramasser des fossiles sur les falaises. Dorénavant, cette pratique est strictement interdite au grand public. Seules les institutions scientifiques et académiques autorisées par l'État sont désormais habilitées à effectuer des ramassages de fossiles à des fins de recherche.

L'expertise scientifique de Françoise Hébert et Thierry Rebours

Au cœur de cette dynamique, Françoise Hébert, présidente de l'association Géo Paléo Archéo, et Thierry Rebours, ancien professeur de SVT, jouent un rôle clé dans la valorisation du patrimoine. Le duo passionné invite le public à comprendre que la Normandie ressemblait aux Bahamas il y a 160 millions d'années. À cette époque, le climat était tropical et ces terres constituaient un théâtre idéal pour la formation de sédiments aujourd'hui extrêmement riches en fossiles.

Thierry Rebours rappelle que Saint-Aubin-sur-Mer possède déjà une reconnaissance officielle en tant que réserve géologique depuis 1984. Cependant, la situation a considérablement évolué avec le décret de 2026. L'objectif premier de l'association et de ses membres est de rendre ce patrimoine accessible à tous, sans être réservé à une élite scientifique ou universitaire. La vulgarisation est au centre de leur mission.

Les visiteurs de la Maison des Curiosités peuvent observer une collection variée incluant des outils préhistoriques, des coquillages typiques de la Côte de Nacre, ainsi que des fossiles authentiques. Parmi les pièces exposées figurent des œufs et des dents de dinosaure, attirant l'attention sur la biodiversité ancienne de la région. Ces objets servent de supports pédagogiques concrets pour expliquer les processus géologiques complexes aux visiteurs.

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Un cas emblématique est celui d'un petit os de pied de dinosaure découvert localement. Les conservateurs expliquent comment les scientifiques ont pu déterminer que cet os appartenait à un terrible lézard préhistorique. L'analyse de cette pièce permet de reconstituer l'histoire évolutive, établissant même des liens fascinants entre les vaches et les baleines dans l'histoire de l'évolution, un sujet qui fera l'objet d'une conférence à Luc-sur-Mer en janvier prochain.

Un lieu accessible et gratuit pour la recherche

La Maison des Curiosités, installée dans l'ancienne mairie de la commune, rue du Maréchal Joffre, accueille le public quotidiennement. Les horaires d'ouverture sont de 14 heures à 18 heures tous les jours. L'entrée est entièrement gratuite, reflétant la volonté d'ouvrir la science au plus grand nombre. Pour toute information complémentaire, le public peut contacter les responsables via le numéro 06 21 08 53 46.

Les panneaux pédagogiques accompagnent le visiteur tout au long de l'expérience, transformant la visite en un véritable voyage à travers les âges. Thierry Rebours, avec sa verbosité passionnée, et Françoise Hébert, avec sa précision scientifique, forment un duo complémentaire efficace. Leur approche vise à faire s'approprier le patrimoine local par chaque visiteur, qu'il soit expert ou novice.

Ce lieu représente bien plus qu'une simple exposition statique. C'est un hub actif de connaissance où les découvertes récentes, comme la vertèbre de 1776 ou les nouvelles protections de 2026, prennent vie. En limitant la collecte privée, la réserve naturelle assure que les fossiles restent intacts pour les générations futures et pour la recherche scientifique rigoureuse, préservant ainsi l'intégrité du site jurassique du Calvados.