Réserve naturelle de Cousseau : un nouvel emploi de conservateur annoncé

La Sepanso Aquitaine recrute un conservateur pour la réserve naturelle de Cousseau, qui célèbre ses 50 ans en 2025. La nouvelle offre vise à renforcer la protection et la gestion du site emblématique de Lacanau.

La réserve naturelle de Cousseau, d'une superficie de près de 600 hectares entre Lacanau et Carcans, accueille chaque année des milliers de visiteurs et célèbre ses 50 ans en 2025. Le gestionnaire, la Sepanso Aquitaine, vient de publier une offre de recrutement de conservateur afin d'assurer la continuité de la protection de ce patrimoine naturel.

Une proposition de poste stratégique publiée

Le 10 novembre à 13h55, la Sepanso a mis en ligne l'annonce sur la page Facebook officielle de la réserve. Elle désigne le poste de conservateur et précise les missions épineuses qui ties le responsable à la mise en œuvre du plan de gestion, à la coordination des suivis scientifiques et au pilotage des actions de protection et de restauration.

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Le candidat retenu devra également encadrer une équipe de quatre agents permanents, gérer les relations avec les partenaires institutionnels et veiller à la préservation de la biodiversité entre dunes boisées, forêts, étang et marais. Le rôle, jugé clé pour la pérennité de la réserve, est mis en valeur par la Sepanso sans détailler la motivation exacte de ce recrutement.

Le retour de Cyril Forchelet à la tête de la réserve

En décembre 2024, Cyril Forchelet avait succédé à François Sargos pour prendre les rênes de la réserve, succédant à une direction qui avait duré trois décennies. Moins d'un an après ce changement, la SEpanso mit en ligne l'offre de recrutement, cassant la continuité de la direction et la nécessaire gestion de la réserve.

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Elle ne fournit pas d'explication sur la recherche d'un nouveau conservateur. La seule information fournie est que la nomination est nécessaire pour la continuité de la gestion de la réserve. Le poste est l'élément de différenciation de l'offre qui incite les candidats et revêt une importance stratégique pour l'avenir du parc et ses visiteurs.

Impact concret sur les visiteurs et l'écologie locale

À l'occasion des 50 ans de la réserve, la Sepanso organise des événements les 19 et 20 septembre pour sensibiliser le public aux enjeux de la sauvegarde de l'écosystème. La présence d'un conservateur est essentielle pour garantir la qualité des visites, la gestion des flux et les programmes éducatifs.

La création de ce poste renforce la permanence des équipes de surveillance, doit améliorer la gestion des risques liés au tourisme en bord de mer, et consolider les actions de restauration écologique déjà en cours. Les visiteurs bénéficieront ainsi d'un accès plus sûr et d'une meilleure prise en compte des enjeux de conservation, à la fois pour la faune et la flore locales.

Une décision à observer en 2025

Le 25 janvier 2025, la Sepanso fixera un entretien de sélection pour les candidats identifiés. Le choix du prochain conservateur se fera en septembre 2025, en temps utile du lancement officiel du plan de gestion de la réserve. Le résultat influenceront la continuité des programmes de recherche, les partenariats institutionnels ainsi que le rayonnement de la réserve naturelle de Cousseau dans la région Aquitaine.