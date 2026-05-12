Réservation obligatoire pour accéder aux calanques de Sugiton et des Pierres Tombées cet été

La réservation sera de nouveau obligatoire cet été pour accéder aux calanques de Sugiton et des Pierres Tombées, limitées à 400 personnes par jour. La réservation s’effectue gratuitement en ligne et ouvre à J-3 à partir de 9h, jusqu’à la veille de la visite à 18h. Chaque réservation donne accès à la journée à Sugiton et aux Pierres Tombées pour un groupe de cinq personnes maximum. Un QR code devra ensuite être présenté aux agents présents à l’entrée du site. En cas de fermeture des massifs pour risque incendie, les réservations sont automatiquement annulées.

La réservation sera de nouveau obligatoire cet été pour accéder à la calanque de Sugiton pour limiter la surfréquentation du site et préserver la biodiversité.

Pour la cinquième année consécutive, il faudra réserver cet été pour accéder aux calanques de Sugiton et des Pierres Tombées, limitées à 400 personnes par jour. La réservation ouvre pour le week-end des 21 et 22 juin. Instaurée une première fois en 2022, cette mesure cherche à ralentir l’érosion qui fragilise fortement le site. Sous l’effet du passage répété des visiteurs, les sols glissent progressivement vers la mer, mettant en danger la pinède et empêchant la repousse de la végétation.

Le Parc national a d’ailleurs décidé de reconduire le dispositif jusqu’en 2027. Comment ça marche ? La réservation s’effectue gratuitement en ligne et ouvre à J-3 à partir de 9h, jusqu’à la veille de la visite à 18h. Chaque réservation donne accès à la journée à Sugiton et aux Pierres Tombées pour un groupe de cinq personnes maximum.

Un QR code devra ensuite être présenté aux agents présents à l’entrée du site. En cas de fermeture des massifs pour risque incendie, les réservations sont automatiquement annulées. En 2026, la réservation sera obligatoire les 20 et 21 juin, puis tous les jours du 27 juin au 30 août, avant un retour les week-ends des 5-6 et 12-13 septembre. Les premières réservations ouvriront le 17 juin à 9h pour la journée du 21 juin.

Toutes les informations et la réservation sont disponibles sur le site du Parc national des Calanques





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