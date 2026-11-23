Découvrez quand le paiement sans contact et l'extension de la gratuité des transports en commun entreront en vigueur sur le réseau Stan à Nancy et dans le Grand Est.

Le réseau de transport Stan, opérant dans l'agglomération de Nancy, annonce une transformation majeure de ses systèmes de billetterie et de tarification. La Métropole du Grand Nancy a confirmé que le déploiement du paiement direct par carte bancaire et l'extension de la gratuité des transports publics sont officiellement programmés pour l'année 2027.

Déploiement du Open Payment en 2027

La solution technique connue sous le nom de Open Payment sera intégrée au réseau Stan à compter de 2027. Ce dispositif permet aux usagers d'acheter un ticket dématérialisé en utilisant directement leur carte bancaire ou leur smartphone, sans nécessiter d'application spécifique ou de rechargement préalable.

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Ce système de paiement sans contact s'ajoutera au déploiement des tickets magnétiques rechargeables. Ensemble, ces deux innovations visent à simplifier considérablement l'accès aux bus pour les voyageurs quotidiens et occasionnels dans le Grand Nancy.

Rôle de RATP Dev et validation des tickets

Lors d'un point de presse tenu le vendredi 13 octobre, l'entreprise RATP Dev a précisé les modalités d'opération de ces nouveautés. La prestataire de service a confirmé que les usagers achèteront leurs titres de transport via l'application dédiée avant de monter dans les véhicules.

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Une fois à bord, le contrôle se fera de manière autonome et rapide. Les passagers devront valider leur ticket en scannant le code QR affiché à l'intérieur du bus, éliminant ainsi la nécessité de présenter un support physique auprès du conducteur.

Extension de la gratuité au-delà de Nancy

En parallèle de ces améliorations technologiques, la gratuité des transports en commun subira une extension géographique significative en 2027. Cette mesure, qui a d'abord concerné le cœur de la Métropole du Grand Nancy, s'étendra désormais à un nombre plus important de communes du département.

Cette expansion territoriale vise à encourager l'usage des transports publics dans les zones périurbaines. Elle s'inscrit dans une stratégie plus large de mobilité durable initiée par les autorités locales pour réduire la dépendance à la voiture individuelle.

Disponibilité des tickets dématérialisés dès 2027

Dans l'attente de la mise en place complète du Open Payment, les usagers auront accès à d'autres formes de numérisation plus tôt. Les tickets dématérialisés deviendront à nouveau disponibles pour l'achat via smartphone dès le début de l'année 2027.

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Cette étape intermédiaire permet aux voyageurs de s'habituer aux processus de validation numérique avant le déploiement total des moyens de paiement direct. L'objectif final est de créer un réseau de transport Stan plus fluide, moderne et accessible à tous les habitants du Grand Est.