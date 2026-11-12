Resa Padel lance une application sans commission pour les centres en Occitanie

Anthony Reinhard lance Resa Padel, une solution de réservation sans frais pour les centres de sport en Occitanie, simplifiant la gestion pour clubs et joueurs.

Anthony Reinhard, entrepreneur basé à Saint-Paul-sur-Save, a officiellement lancé Resa Padel, une plateforme numérique novatrice dédiée à la réservation de sports de raquette en région Occitanie. Cette application, accessible sur iPhone, Android et via navigateur, se distingue par son modèle économique sans commission, visant à simplifier la gestion administrative pour les centres sportifs locaux et l'expérience pour les pratiquants.

Une innovation née du terrain toulousain

Le projet Resa Padel est le fruit d'une observation directe menée par son fondateur, Anthony Reinhard. Ce dernier joue activement au padel et siège au bureau de la section padel d'une association sportive toulousaine. En organisant régulièrement des matchs et des tournois, il a échangé fréquemment avec les gérants de centres sportifs pour identifier les points de friction actuels.

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Ces interactions ont révélé trois constats majeurs pour Anthony Reinhard. Premièrement, la discipline du padel connaît une explosion démographique en Occitanie, marquée par l'ouverture rapide de nouveaux centres et une demande des joueurs en forte hausse.

Deuxièmement, la majorité des structures sportives dépendent actuellement de grandes plateformes nationales qui prélèvent une commission sur chaque réservation ou imposent des coûts d'abonnement élevés, réduisant ainsi les marges des gestionnaires.

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Enfin, du côté des utilisateurs, la gestion est perçue comme complexe et fragmentée. Les joueurs doivent souvent gérer une application différente par club, utiliser des groupes WhatsApp pour trouver un quatrième partenaire et organiser manuellement le partage des frais de réservation.

Gestion centralisée et abolition des commissions

Face à ces constats, Anthony Reinhard a conçu Resa Padel comme une solution unique, pensée spécifiquement pour les centres et les joueurs de la région. L'objectif affiché est de rendre le processus plus simple et plus équitable en supprimant tout prélèvement sur les transactions.

Le gérant d'un centre utilise l'outil pour centraliser l'intégralité de ses opérations. La plateforme gère automatiquement le planning des terrains, les réservations en ligne, les paiements numériques, l'organisation des cours, la programmation des tournois et la communication directe avec ses joueurs.

Pour faciliter cette transition, le centre dispose de sa propre application dédiée, nommée Resa Padel Gestion. Le modèle financier est transparent : le centre paie un abonnement fixe et conserve 100 % des revenus générés par les paiements des joueurs, la plateforme ne prélevant aucun frais de transaction.

Bien que lancée avec le padel comme sport phare, la technologie sous-jacente est polyvalente. Resa Padel prend également en charge la gestion d'autres sports de raquette, notamment le tennis, le pickleball, le squash et le badminton, ainsi que le football à cinq.

Stratégie d'acquisition et incitations financières

La stratégie de lancement de Resa Padel repose sur des incitations financières attractives pour les deux parties prenantes. Les centres sportifs qui rejoignent la plateforme bénéficient de six mois d'abonnement offerts sur la formule la plus complète.

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Les joueurs peuvent également influencer l'adoption de la solution en encourageant leur club à s'y inscrire grâce au programme de parrainage mis en place. Si un joueur propose son centre et que celui-ci rejoint la plateforme, il reçoit automatiquement cent euros de crédits de jeu.

Le mécanisme de récompense s'applique également aux centres déjà clients. Un centre qui recommande avec succès un autre établissement gagne un mois d'abonnement offert, favorisant ainsi la croissance du réseau par le bouche-à-oreille.

Projection nationale sans précipitation

L'enjeu principal pour Anthony Reinhard, fondateur de l'application Resa Padel, est désormais de convaincre les premiers centres d'Occitanie de rejoindre la plateforme. Il souligne que l'outil est techniquement prêt et que l'objectif immédiat est l'ancrage territorial.

Cette approche régionale vise à solidifier une base d'utilisateurs avant toute expansion. Bien que Anthony Reinhard ait l'ambition de développer son application à l'échelle nationale, il a explicitement indiqué ne pas vouloir brûler les étapes dans sa stratégie de croissance.

Cette approche graduelle permet de s'assurer que la solution répond parfaitement aux besoins spécifiques des acteurs locaux avant de confronter Resa Padel à la concurrence d'acteurs plus établis sur le marché national. La réussite de ce modèle sans commission pourrait servir de référence pour d'autres régions.