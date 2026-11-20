La procureure demande cinq ans de prison ferme contre l'ancien brigadier-chef Emmanuel Neves pour la mort de Jean-Paul Benjamin à Aulnay-sous-Bois en 2022.

La procureure générale a requis cinq ans de prison ferme vendredi contre l'ancien brigadier-chef de la Brigade anti-criminalité ( BAC), Emmanuel Neves, jugé à Bobigny pour la mort de Jean-Paul Benjamin. Ce livreur de 33 ans, originaire de Guyane, avait été abattu le 26 mars 2022 à Aulnay-sous-Bois dans le quartier de la Mairie au cours d'une interpellation musclée.

Détails du tir et contexte de l'interpellation

L'incident s'est produit en pleine journée lorsque Jean-Paul Benjamin circulait au volant d'une fourgonnette de livraison signalée comme volée. Le véhicule était suivi discrètement depuis cinq minutes par une voiture de police sérigraphiée. Lorsque des renforts ont été appelés pour procéder à un contrôle, Emmanuel Neves est arrivé sur les lieux à bord d'un autre véhicule avec sirène et gyrophare enclenchés.

Also read 'Je n'ai jamais vu une mafia aussi bien structurée' : quand Laurent Gerra imagine Sylvester Stallone passer le concours des finances publiques

Le policier en civil, sans brassard visible, est sorti seul de son véhicule et a couru vers le fourgon. L'intervention a duré moins de trois secondes. En atteignant la portière du conducteur, Emmanuel Neves a tiré presque immédiatement, affirmant avoir crié " police " deux fois. La balle a traversé la carrosserie pour atteindre Jean-Paul Benjamin dans le foie.

Réquisitoire de la procureure générale

La magistrate a rejeté formellement la théorie de la légitime défense, qualifiant le tir de " totalement hors des clous " du cadre légal d'usage des armes par les forces de l'ordre. Elle a déploré la mort injuste d'un homme suite à des décisions impulsives, citant une " peur subjective, absurde et déraisonnable " de la part de l'accusé.

Advertisement

En plus de la peine de prison, la procureure a requis un mandat de dépôt à effet différé, une interdiction définitive d'exercer la profession de policier pour Emmanuel Neves, ainsi qu'une interdiction du port d'arme pendant quinze ans. Ces sanctions visent à marquer la gravité des faits et à garantir l'ordre public.

Défense et position des parties civiles

L'avocat de la famille, Me Philippe-Henry Honegger, a souligné que le tir n'était " strictement pas proportionné " puisque Jean-Paul Benjamin ne représentait aucun danger au feu rouge. Il a dénoncé une culture de violence et de mensonges au sein des forces de police, affirmant que ce procès était également nécessaire pour protéger les agents honnêtes.

Côté défense, Me Thibault de Montbrial a plaidé l'absence d'intention de tuer, tout en reconnaissant le tir volontaire. Il a exhorté les juges à se mettre dans les chaussures de ce brigadier-chef de la BAC, qualifié de " rigoureux " et sans antécédents, pour comprendre sa conviction sincère d'être en danger imminent face à un conducteur perçu comme résistant.