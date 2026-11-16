Sept candidats visent la reprise des Forges de Tarbes, dernier fabricant français d'obus. Le tribunal de Tarbes doit se prononcer le 7 décembre sur ce dossier stratégique.

Le destin du dernier fabricant français de corps creux d'obus de gros calibre, les Forges de Tarbes, est en train de se sceller. L'entreprise, placée en redressement judiciaire fin octobre, attire l'attention de plusieurs acteurs industriels majeurs. Cette reprise dépasse largement le sort de ses soixante salariés et constitue un enjeu capital de souveraineté nationale pour l'industrie de la défense française.

Un site stratégique sous haute surveillance étatique

La Direction générale de l'armement (DGA) a joué un rôle central dans ce processus en signalant la dégradation financière de l'entreprise détenue par Europlasma cet été. Sept candidats se sont officiellement positionnés, bien qu'une quinzaine de marques d'intérêt aient été enregistrées. L'État veille au grain pour préserver ce maillon stratégique de l'armement français contre les risques de fragilisation de l'indépendance nationale.

Also read “Ralentir l’émigration persistante”, enjeu au cœur de l’élection présidentielle au Cap-Vert

Les principaux candidats et leurs atouts industriels

Le groupe français Setforge figure parmi les favoris. Cette entreprise centenaire, héritière des Forges stéphanoises, intervient dans l'énergie, l'agriculture et l'automobile. Elle bénéficierait du soutien de KNDS, son principal client, et aurait déjà envoyé des représentants pour évaluer le site. Par ailleurs, le groupe européen Armaxis et le fonds britannique Fidera envisagent une reprise associative pour leurs activités de défense et de munitions OTAN.

Advertisement

Investissements massifs et objectifs de production

Le futur repreneur devra injecter entre trois et cinq millions d'euros pour moderniser l'outil de production. L'objectif est de doubler les volumes actuels pour atteindre un seuil de rentabilité de soixante mille obus par an. À terme, la production pourrait monter jusqu'à cent mille unités annuelles. Ces investissements sont indispensables pour répondre aux besoins croissants de l'industrie française de défense et garantir la pérennité de la capacité industrielle du pays.

Décision du tribunal de commerce et attentes des salariés

Le tribunal de commerce de Tarbes doit examiner les offres de reprise le 7 décembre prochain. Cette échéance est décisive pour les quelque soixante salariés qui attendent enfin une perspective durable après plusieurs changements d'actionnaires. La CFDT souligne l'importance d'une offre solide émanant d'un industriel maîtrisant les enjeux de la défense, afin de clore définitivement la succession des repreneurs.