Reportage de TMZ : Mbappé contre RN - La responsable de file du Rassemblement national en rage contre le footballeur qui dit ne pas vouloir que le RN gagne les élections

Dans une interview au magazine Vanity Fair, Kylian Mbappé a exprimé son aversion envers le parti lepéniste et sa condition de 'citoyen' qui combat l'idée selon laquelle un footballeur devrait se contenter de jouer et de se taire. La responsable de file du Rassemblement national, défendant les intérêts du parti, a réagi en plaçant en doute sa victoire électorale l'an prochain et en citant la réponse amusée de Jordan Bardella lors d'un match amical avec l'Italie. Les deux protagonistes se sontrofflés dans les derniers instants de l'interview.

C'est la sortie du moment qui fait réagir les responsables politiques du Rassemblement national. Dans une interview fleuve au magazine Vanity Fair, Kylian Mbappé a réitéré son aversion envers le parti lepéniste et revendique sa condition de 'citoyen' qui combat 'l'idée selon laquelle un footballeur devrait se contenter de jouer et de se taire'.

'Moi, ça me touche, je sais ce que ça signifie et quelles conséquences cela peut avoir pour mon pays lorsque des gens comme eux arrivent aux commandes', a confié la star tricolore du Real Madrid à propos d'une éventuelle victoire électorale du RN l'an prochain. Après la réplique sportive de Jordan Bardella, qu'en dit la cheffe de file du RN ?

'Quand il dit qu'on ne va pas gagner les élections, ça me rassure', a fait savoir la responsable politique au micro de Thomas Sotto ce mercredi 13 mai 2026. 'Il est parti du PSG au Real Madrid en disant que c'était pour gagner la Ligue des champions. Entre temps, le PSG a gagné sans lui', a-t-elle ajouté. Une réponse similaire au président de parti.

'Quand il dit : ''je ne veux pas que le RN gagne'', qu'il continue, moi ça me va bien', conclut-elle. Plus d'informations à venir sur RTL.fr





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