La Corée du Nord repousse l'édition 2027 du marathon de Pyongyang à octobre. Cet événement sportif majeur reste isolé sans explication officielle depuis la pandémie.

Le régime nord-coréen a officiellement annoncé le report du marathon international de Pyongyang, initialement programmé pour le mois d'avril 2027, vers une nouvelle date fixée en octobre de la même année. Cette décision intervient sans aucune explication publique de la part des autorités locales, créant une situation d'incertitude pour les participants internationaux et les organisateurs impliqués dans la logistique de l'événement. L'épreuve, qui constitue l'un des rares événements sportifs ouverts aux étrangers depuis plusieurs années, voit ainsi son calendrier modifié pour la seconde fois en trois ans.

Modifications du calendrier officiel 2027

Koryo Tours, l'agence de voyage chinoise spécialisée dans les séjours en Corée du Nord et chargée de la commercialisation du marathon auprès des coureurs étrangers, a confirmé la modification de la date dans un communiqué récent. Les partenaires du comité organisateur du marathon international de Pyongyang ont informé l'agence que l'édition 2027 ne se tiendrait plus en avril. Il est désormais presque certain que la course aura lieu à la place en octobre 2027, rompant ainsi avec la tradition saisonnière habituelle.

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Histoire et importance de l'épreuve sportive

Créé en 1981 pour célébrer l'anniversaire de Kim Il-sung, fondateur et ancien dirigeant du pays, le marathon est l'événement sportif le plus important de la Corée du Nord. La date initiale du 15 avril coïncidait précisément avec l'anniversaire du leader nord-coréen, faisant de la course une célébration politique et sportive. Depuis 2014, l'épreuve est ouverte aux coureurs amateurs étrangers, permettant à des centaines de participants internationaux de traverser les rues de la capitale étroitement contrôlée par le régime.

Instabilité récente des éditions annuelles

L'édition 2027 s'inscrit dans une période d'instabilité chronique pour cette manifestation. Comme pour l'annulation de l'édition 2026, aucune justification officielle n'a été fournie par les organisateurs. Le marathon n'a pas eu lieu pendant cinq années consécutives à partir de 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Il avait repris en 2025, attirant environ 200 coureurs étrangers et autant de Nord-Coréens, avant d'être annulé l'année suivante. En 2019, la course avait accueilli environ 950 participants étrangers, soulignant son attractivité précédente.

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Contexte géopolitique et isolationnisme

Ce report survient dans un contexte international marqué par l'isolement diplomatique de la Corée du Nord. Le régime de Kim Jong-un continue de faire face à des accusations graves, telles que celle formulée par le FBI concernant un braquage numérique de 6,3 milliards de dollars attribué au pays et ayant ciblé la plateforme de cryptomonnaies Binance. Par ailleurs, des tensions diplomatiques persistent, illustrées par l'incident lors des Jeux asiatiques où l'hymne nord-coréen a été diffusé à la place de celui de la Corée du Sud.

Impacts futurs et questions ouvertes

L'absence d'explication officielle intrigue les observateurs internationaux et les touristes potentiels qui comptent sur cet événement pour accéder au pays. Le report en octobre 2027 pourrait affecter la disponibilité des visas et les réservations logistiques pour les coureurs amateurs. Les spécialistes du secteur, dont le général Jérôme Pellistrandi qui analyse les capacités militaires du régime, notent que la Corée du Nord ne renoncera jamais à son arme nucléaire, renforçant l'idée que les décisions sportives restent tributaires de considérations politiques internes et externes imprévisibles.