Le huitième de finale de Coupe de France entre Cholet Basket et Paris Basketball est reporté de deux mois. Les fans doivent attendre février pour la rencontre.

La Fédération Française de Basketball (FFBB) a officialisé un report significatif du huitième de finale de la Coupe de France opposant le Cholet Basket au Paris Basketball. Cette rencontre, initialement calée sur la date du mercredi 2 décembre, ne se tiendra désormais qu'au mois de février 2025. Cette décision administrative crée un décalage temporel notable pour les supporters locaux, repoussant d'autant l'espoir de voir leurs équipes en lice pour les quarts de finale.

Calendrier décalé pour Cholet et Paris

Le nouveau planning prévoit deux dates potentielles pour cette confrontation au sommet du championnat français. Si le Cholet Basket parvient à obtenir une qualification pour une compétition européenne durant la saison, le match sera joué le mardi 16 février 2025. Dans le cas contraire, l'affiche se jouera une semaine plus tôt, le mardi 9 février 2025. Cette souplesse de calendrier permet à la Fédération d'adapter les disposibilités des terrains et des chaînes de télévision en fonction des enjeux restants pour les clubs.

Also read Montpellier est prévenu : à Mende, la Coupe de France réserve parfois de sacrées surprises aux professionnels !

Une attente prolongée pour les Mauges

Pour les supporters du Cholet Basket, ce report constitue une nouvelle source de frustration sportive. Le club n'a plus accueilli de match de Coupe de France depuis cinq ans, date à laquelle il avait reçu Poitiers. Cette absence prolongée sur l'affiche de la compétition à élimination directe accentue la pression et l'attente des fidèles des Mauges, qui voient leur rêve de progression en Coupe s'éloigner encore un peu plus dans le temps.

Advertisement

Déplacements européens avant la reprise

L'impact de ce report se ressent immédiatement sur le calendrier immédiat des équipes concernées. Le Cholet Basket reprendra sa préparation par un déplacement difficile à Limoges le samedi 5 décembre, suivi d'une confrontations en Basketball Champions League (BCL) à Vechta, en Allemagne, trois jours plus tard. De son côté, le Paris Basketball devra également gérer ce temps mort en attendant la reprise des hostilités en Coupe en février.

Autres quarts de finale maintenues

Tandis que le choc Cholet-Paris est suspendu, les autres huitièmes de finale de la Coupe de France continuent d'avoir lieu ce mardi 2 décembre comme prévu. Le calendrier reste dense avec des affiches de haut vol entre clubs de Betclic ÉLITE, notamment Nanterre contre Bourg-en-Bresse et Strasbourg contre Pau-Lacq-Orthez. Le Mans attend également de connaître son adversaire final lors du match entre Challans et Nancy ce dimanche 29 novembre à 17h30.