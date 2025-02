Repatriement d'Adrien Guihal, un jihadiste français, en France : La justice française devant trancher

Adrien Guihal, un Français âgé de 40 ans et considéré comme un haut responsable de l'État islamique, demande son rapatriement depuis une prison syrienne où il est détenu. La justice administrative française doit bientôt se prononcer sur sa demande, soulevant des questions sur l'obligation de la France de rapatrier ses citoyens partis combattre en Syrie pour être jugés.

La France pourrait-elle être contrainte à rapatrier les Français partis combattre en Syrie afin qu'ils soient jugés pour leurs actes ? C'est la question que la cour administrative d'appel de Paris devra trancher, saisie mercredi 12 février par l'avocat d'un des principaux figures du jihadisme français. Il est particulièrement connu des autorités françaises : Adrien Guihal, alias Abou Oussama al-faransi, visé par un mandat d'arrêt international depuis 2015. Ce vétéran du jihad français a œuvré au sein des organismes médiatiques de l'État islamique (EI). Il a notamment prêté sa voix à la revendication audio, qui a fait 86 morts le 14 juillet 2016. C'est aussi par sa voix que l'EI a revendiqué... Adrien Guihal, 40 ans aujourd'hui, avait rejoint la Syrie en 2015 avant d'être capturé en mai 2018 à Raqqa - ancienne capitale de l'EI dans le pays., a confirmé à l'AFP Étienne Mangeot, avocat mandaté par la mère du jihadiste pour demander son rapatriement en France. Originaire de Seine-Saint-Denis, converti à l'islam en 2002, il avait été arrêté six ans plus tard pour un projet d'attentat contre le bâtiment des renseignements généraux à Paris. A sa sortie de prison, en 2012, il avait co-dirigé un garage automobile en région parisienne, fréquenté par d'autres jihadistes. C'est sa mère qui a demandé au Quai d'Orsay le rapatriement de son fils en décembre 2022. Une demande refusée implicitement par le ministère, puis par le tribunal administratif, saisi en 2023 et qui s'était déclaré incompétent. Après ces deux refus, l'avocat de la mère d'Adrien Guihal et de deux autres familles de détenus français en Syrie espère que la cour administrative d'appel se prononcera en faveur d'une saisie par le tribunal administratif et que, in fine, ce dernier enjoigne la France à demander le rapatriement de détenus français en Syrie., aux mains des forces kurdes. Selon Étienne Mangeot, l’avocat de leurs familles, ils font partie des 66 Français qui y sont détenus dans des conditions extrêmement difficiles qui«Et puis il y a surtout un risque pour la France ! Laisser ces personnes dans le chaudron qu'est encore la Syrie aujourd'hui, c'est tout sauf sûr» , a insisté l'avocat, qui dit redouter que ces hommes soient un jour récupérés par Daech (l’acronyme arabe de l’État islamique) ou par d’autres groupes islamistes et qu’ils se retrouvent dans la nature.«D’un strict point de vue sécuritaire, les savoir dans des prisons françaises, judiciarisés en France, je pense que c’est beaucoup plus sûr pour les Français» , a défendu Étienne Mangeot. Depuis la chute du «califat» de l'État islamique il y a six ans, le quai d’Orsay est très discret sur le sort des Français partis combattre en Syrie et estime que les personnes accusées de complicité avec l’EI devraient être jugées sur place. La France a uniquement procédé au rapatriement d’enfants (166) et de femmes (57) entre 2022 et 2023. Paris a ensuite cessé ses opérations malgré plusieurs condamnations internationales dont celle en 2022 de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH). «Je pense que ce qui fait la vraie différence entre une démocratie comme la nôtre et le terrorisme, c’est que chez nous, c’est la justice qui a le dernier mot»,«Ce qui m’embête c’est que pour l’instant on est tout à fait à côté puisque (ces personnes) sont détenues en dehors de tout cadre légal. Je trouve ça très dommage et un peu grave pour la démocratie que nous sommes





