Repas à 1 euro au Crous : le succès provoque des crises organisationnelles

Le dispositif des repas à 1 euro au Crous connaît un succès record qui génère des files d'attente interminables et une saturation du personnel, révélant les limites du modèle.

La généralisation des repas à 1 euro dans les restaurants universitaires du Crous provoque une saturation sans précédent des services, transformant un dispositif de soutien social en un véritable challenge logistique pour les étudiants et le personnel. Cette mesure, initialement conçue pour améliorer l'accès à l'alimentation, entraîne désormais des files d'attente interminables, des ruptures de stock fréquentes et un épuisement généralisé des agents.

Saturation etFiles d'attente interminables

Le 7 septembre 2026, à Caen dans le Calvados, des centaines d'étudiants se sont alignés dès 12h30 devant le Restaurant universitaire du campus 1 pour tenter d'accéder à un service déjà débordé. Cette affluence massive illustre le décalage entre l'enthousiasme initialement exprimé par les boursiers et les non-boursiers, et la réalité opérationnelle rencontrée sur le terrain chaque midi. Pour les étudiants non-boursiers, le passage d'une assiette à 3,30 euros l'année précédente à 1 euro aujourd'hui représente une économie directe de 40 euros par mois, un gain jugé significatif par des étudiants comme Léo, étudiant en BUT GEA, ou Abdelsalam, boursier percevant jusqu'à 300 euros par mois.

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Impact sur le personnel et risques syndicaux

Derrière cette apparente réussite économique se cache une crise sociale majeure pour les agents du Crous, dont les syndicats dénoncent des cadences de travail devenues infernales et porteuses de risques élevés de burn-out. Le 20 septembre, le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, avait confirmé que l'enveloppe budgétaire supplémentaire était destinée à financer des investissements matériels et des recrutements, incluant l'embauche de plus de 200 agents supplémentaires. Cependant, cette promesse tardive ne suffit pas à absorber le choc immédiat de la hausse de fréquentation, estimée à 60 % de visiteurs en plus dans certains établissements comme le Métronome à Rennes, qui traite désormais plus de 3 500 couverts par jour.

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Expériences étudiantes dégradées

L'expérience de restauration des étudiants se dégrade fortement, avec des temps d'attente excédant souvent la durée des pauses entre les cours, contraignant certains à renoncer à l'offre Crous pour des solutions plus rapides mais moins équilibrées, comme le Snickers ou le Kinder Bueno. Des témoignages recueillis à Rennes et à Paris, notamment chez Camille et Léane en licence de sciences de l'éducation, soulignent que le confort du repas, autrefois un atout majeur avec entrée, plat et dessert, est désormais compromis par l'absence de places assises et l'impossibilité de manger tranquillement. Enzo, étudiant à Paris-1 Panthéon-Sorbonne, qualifie même la situation de contre-productive, déplorant que la bureaucratie et la surcharge étouffent l'intention positive du dispositif.

Mobilisations et avenir du dispositif

Face à cette impasse, les syndicats du personnel, dont la CFDT représentée par Philippe Tauzy et le SNPTES-UNSA par Christophe Berder, ainsi que l'Union Pirate étudiante représentée par Romain Marrec, ont organisé des grèves le 22 septembre pour dénoncer les conditions de travail insoutenables et la crainte d'une baisse de qualité des repas préparés à l'avance. Malgré la position de Philippe Baptiste qui insiste sur la création de nouveaux espaces et l'emploi de personnel, les agents ayant commencé leur rentrée ont déjà déposé des préavis de démission, alertant sur le risque que les fonds destinés aux investissements ne profitent pas aux rémunérations ou aux conditions de travail du personnel, laissant à nu la fragilité structurelle de ce modèle populaire mais sous-financé pour l'organisation des services.