Répartir le prix de vente d'une maison familiale après le décès d'un parent

Cette émission répond à la question de Valérie concernant la répartition du prix de vente de la maison familiale après le décès de son père, sachant que sa mère en détient une partie en pleine propriété et en usufruit. La notaire Clarisse Josse explique les différentes options possibles et l'importance d'anticiper cette situation.

Chaque mois, le «Grand rendez-vous de l'épargne» (Capital / Radio Patrimoine) répond à vos questions dans la séquence «Vos questions, nos réponses». Nos experts – notaires, conseillers patrimoniaux, spécialistes en transmission – vous accompagnent sur toutes vos préoccupations concernant votre patrimoine, qu'il s'agisse de succession, d’investissement, de fiscalité ou d’épargne.

Aujourd'hui, Clarisse Josse, notaire à Paris, répond à Valérie, qui souhaite savoir comment sera réparti le prix de vente de la maison familiale après le décès de son père, sachant que sa mère en détient une partie en pleine propriété et l'autre en usufruit. Avant toute chose, la notaire insiste sur l’importance d’anticiper cette question avant la mise en vente : «Si rien n’a été prévu en amont, le notaire chargé de la transaction répartira automatiquement le prix de vente entre les différents propriétaires.» En l’occurrence, la mère de Valérie recevra d’abord la part correspondant à sa pleine propriété, soit 50% de la valeur du bien. Pour la partie détenue en démembrement (usufruit pour la mère, nue-propriété pour les enfants), la répartition dépendra de l’âge de la mère au moment de la vente : «La quote-part de l’usufruitier est calculée selon un barème fiscal basé sur son âge. Par exemple, si elle a entre 81 et 90 ans, elle percevra 20% de la valeur de cette partie du bien, le reste étant partagé entre les enfants.» Ainsi, si le bien est vendu 400 000 euros, la mère de Valérie recevra 50% de la somme (200 000 euros) pour sa pleine propriété, puis 20% des 200 000 euros restants, soit 40 000 euros, tandis que ses enfants se partageront le solde. Toutefois, il est possible de modifier cette répartition si tous les héritiers sont d’accord. «Ils peuvent choisir de réinvestir le produit de la vente dans d’autres actifs démembrés, comme un contrat de capitalisation ou une assurance vie en usufruit pour la mère et en nue-propriété pour les enfants», explique Clarisse Josse. Une autre alternative consiste à ce que la mère perçoive l’intégralité du prix de vente en «quasi-usufruit». Une solution à envisager si la mère se trouve en difficulté financière, par exemple, ou pour financer sa fin de vie, sous réserve de l’accord des enfants et d’une convention spécifique à faire enregistrer auprès de l'administration fiscale. En définitive, «il existe bien une marge de manœuvre sur la répartition du prix de vente, mais il faut l'anticiper, et ce, même si la promesse de vente a déjà été signée», conclut la notaire. Posez vos questions à nos experts Une question sur vos placements, une succession, vos impôts ou vos investissements immobiliers ? Chaque mois, nous en sélectionnons plusieurs et les soumettons à nos experts qui se chargeront de vous éclairer sur tous les sujets qui touchent à votre argent. Pour leur poser vos questions, une adresse : [email protected]





MagazineCapital / 🏆 2. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Succession Patrimoine Usufruit Nue-Propriété Répartition Décès Maison Vente

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Cdiscount vous régale en faisant cette offre affolante sur cette barre de son dernier criSi vous souhaitez réellement profiter de vos films et séries préférées sur votre téléviseur dernier cri, n'hésitez pas alors à mettre en avant une immersion sonore efficace, comme le propose cette offre à prix réduit sur cette barre de son.

Lire la suite »

Cette tablette Lenovo est l’alternative parfaite pour petits budgets grâce à cette offre AliExpressC’est un fait, la jeune génération est une génération tactile et elle a un peu de mal à utiliser une souris sur ordinateur. Alors, autant lui faire plaisir et miser sur une bonne tablette Lenovo Xiaoxin de 2024 à moins de 135 euros sur AliExpress.

Lire la suite »

Cette réduction sur cette montre authentique Seiko est à saisir avant la fin des soldesVous êtes à la recherche d’une montre élégante et résistante ? Optez pour cette montre pour homme de la marque Seiko. En plus, vous pouvez en profiter pour près de 200 euros grâce aux soldes de Cdiscount. Ne tardez pas, cette offre ne risque pas de durer indéfiniment.

Lire la suite »

Le prix de cette tondeuse robot dégringole complètement avec cette astuce exclusive et limitéeVous êtes à la recherche d’une tondeuse à gazon performante et polyvalente . Optez pour cette tondeuse robotisée de la marque Ecovacs et prenez le contrôle de votre jardin facilement. Et grâce aux soldes de Cdiscount, vous pouvez dès maintenant en profiter avec une remise attractive de 100 euros.

Lire la suite »

Amazon fait fort avec cette offre sur cette caméra de surveillance (-50 %)Si vous avez envie de surveiller votre domicile à distance, alors, craquez pour cette caméra de surveillance proposée à un prix inédit sur le site d’Amazon. Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour en profiter.

Lire la suite »

Cette mini-tronçonneuse est la pépite d’Amazon de cette fin du mois de janvierSi vous possédez un jardin, vous savez sans doute à quel point il peut être fastidieux et long de tailler des arbres ou couper des branches gênantes. Voici un outil que vous allez adorer et qui est en promotion.

Lire la suite »