Réparations de voitures électriques : toujours plus cher

Le coût des réparations des voitures électriques et hybrides continue de croître, dépassant celui des véhicules thermiques. L'observatoire des sinistres auto de l'association Sécurité et réparations automobiles (SRA) révèle une augmentation de 14,3% pour les voitures électriques et de 15,7% pour les hybrides en 2024.

Une voiture électrique peut coûter plus cher à l'achat, mais cela se reflète également dans le coût des réparations . En 2024, comme en 2023, les véhicules électrifiés ont été en moyenne plus coûteux à réparer que les modèles thermiques, selon l'observatoire des sinistres auto publié par l’association Sécurité et réparations automobiles (SRA), dévoilé par Le Parisien ce lundi 17 février.

Par rapport à la moyenne de tous les véhicules, le coût des réparations des voitures hybrides est de 15,7% plus élevé, celui des voitures électriques de 14,3% supérieur. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces frais de réparations plus élevés. Tout d'abord, les dommages sont souvent plus importants en raison du poids plus élevé des véhicules. Les matériaux utilisés sont aussi plus complexes à réparer (l'association cite notamment l’aluminium et les composites). Certaines pièces sont spécifiques à l'électrification (prise, câble, batterie, module...) et nécessitent des compétences spécifiques. De plus, les opérations de mise en sécurité du véhicule et d'intervention sur la partie électrique prennent également plus de temps. Enfin, les véhicules à réparer sont plus souvent orientés vers les réseaux constructeurs ou habilités avec des tarifs horaires généralement plus élevés que les indépendants, toujours selon SRA.En 2024, les véhicules électrifiés représentaient au total 11,5% des sinistres de collision (7,8% en 2023). L’association s'inquiète de l'augmentation des frais pour les automobilistes. Toutes motorisations confondues, les réparations ont coûté 6,2% plus cher par rapport à 2023. En quatre ans, les prix ont même bondi de 25,7%. 'Les variations de l’ensemble des coûts restent, en 2024, nettement supérieures à l’inflation générale', regrette SRA. L'association pointe notamment 'des pièces de plus en plus chères, technologiques mais de moins en moins réparables'. Ainsi, en 2024, près de 72% des pièces endommagées dans les sinistres de collision ont été remplacées (c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été réparées). C'était 68% en 2020





