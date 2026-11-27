L'hôpital de l'Ayguerote rouvre 20 lits de réadaptation le 7 décembre suite au recrutement médical, soulageant la tension sanitaire à Tarbes.

Le service de soins médicaux et de réadaptation ( SMR) de l'hôpital de l'Ayguerote situé à Tarbes relance progressivement ses activités dès le 7 décembre, mettant fin à une fermeture totale intervenue le 1er juin. Cette décision marque le début de la réouverture de la moitié de la capacité d'accueil initiale, avec 20 lits opérationnels sur les 40 lits précédemment disponibles. Cette reprise s'explique par le recrutement de deux nouveaux médecins, un élément décisif pour rétablir l'offre de soins dans un contexte de pénurie médicale persistante et de vieillissement démographique local.

Recrutement médical déclenche la réouverture partielle

L'hôpital de l'Ayguerote, récemment labellisé hôpital de proximité par le centre hospitalier Tarbes-Lourdes, a dû suspendre ses admissions début juin en raison d'une pénurie critique de praticiens. Le service de soins médicaux et de réadaptation (SMR) a ainsi fermé ses quarante lits, créant une urgence sanitaire majeure pour la population du territoire. L'arrivée de deux nouveaux médecins constitue le socle de la nouvelle équipe médicale, permettant de relancer progressivement l'activité du SMR et de réintégrer progressivement le service dans le parcours de soins des patients nécessitant une prise en charge spécialisée.

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Déclinaison territoriale et réorganisation des effectifs

Pendant la période de fermeture provisoire, près de 40 professionnels de santé ont été redéployés sur différents sites hospitaliers du département, notamment à Vic-en-Bigorre, Lourdes et Bagnères-de-Bigorre. Une partie de ces personnels va désormais être remobilisée à l'Ayguerote pour reconstruire les effectifs, avec un besoin spécifique en personnel soignant pour assurer le bon fonctionnement du service. À titre d'exemple, une aide-soignante a été sollicitée pour renforcer l'équipe de nuit à partir du 14 décembre, illustrant les ajustements organisationnels nécessaires pour faire fonctionner le service médical et de réadaptation avec une équipe reconstituée.

Témoignage de la direction hospitalière

Eva Castarraingts, élève-directrice au sein de la fédération de gériatrie du centre hospitalier Tarbes-Lourdes, a salué cette annonce comme une très bonne nouvelle pour le territoire qui souffrait de la fermeture de ce service critique. Elle souligne que la reprise d'activité est indispensable au regard du vieillissement croissant de la population et des besoins de prise en charge qui augmentent continuellement. Cette position officielle reflète l'urgence de stabiliser l'offre de soins dans la région, où la fermeture temporaire avait mis sous tension les autres sites hospitaliers locaux déjà sollicités pour absorber le flux de patients.

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Calendrier précis des admissions patient

Les admissions des patients au service de soins médicaux et de réadaptation seront échelonnées méthodiquement jusqu'au 18 décembre, à raison de deux nouveaux patients par jour maximum. Cette progression graduelle vise à accompagner la reprise dans les meilleures conditions possibles, permettant à l'équipe médicale d'absorber le retour des patients sans subir de surcharge immédiate. À l'issue de cette phase, le service disposera donc de 20 lits opérationnels, représentant exactement la moitié de sa capacité d'avant la fermeture. En revanche, le retour aux 40 lits initiaux n'est pas à l'ordre du jour, aucune échéance n'ayant été annoncée pour la remise en service des 20 lits restants fermés depuis juin.

Dynamosie des autres sites hospitaliers locaux

Outre la réouverture de l'hôpital de l'Ayguerote, une autre dynamique positive se dessine pour l'offre de soins du territoire régional. Le site d'Astugue va également bénéficier d'une réouverture de 20 lits de soins médicaux et de réadaptation en polypathologie, qui avaient eux aussi été fermés cet été. L'arrivée d'un nouveau médecin dans cette structure doit permettre de relancer l'activité et de soulager la pression sur les établissements de Tarbes, contribuant ainsi à une répartition plus équilibrée des ressources médicales sur l'ensemble du département.