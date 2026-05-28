Réouverture partielle des gorges de Lespugue : une étape importante mais les débats persistent

Le président du conseil départemental Sébastien Vincini a annoncé la réouverture partielle des gorges de Lespugue, un site emblématique du territoire. Les travaux de sécurisation ont duré plus de deux mois et demi et ont nécessité l'installation de grillages plaqués, filets métalliques et ancrages profonds pour stabiliser les blocs rocheux les plus menaçants. La réouverture marque une étape importante, mais les débats autour de l'avenir des gorges de Lespugue persistent.

Le président du conseil départemental Sébastien Vincini a annoncé la réouverture partielle des gorges de Lespugue , un site emblématique du territoire. Les travaux de sécurisation ont duré plus de deux mois et demi et ont nécessité l'installation de grillages plaqués, filets métalliques et ancrages profonds pour stabiliser les blocs rocheux les plus menaçants.

La réouverture marque une étape importante, mais les débats autour de l'avenir des gorges de Lespugue persistent. Les participants ont plaidé pour un retour plus assumé à un espace naturel et pour la création d'une passerelle et l'aménagement du sentier existant sur l'autre berge de la Save





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