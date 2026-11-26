L'Office National des Forêts a fixé un calendrier en six phases pour rouvrir les zones brûlées de la forêt de Fontainebleau, avec la Faisanderie Nord en première ligne.

L'Office National des Forêts (ONF) a officiellement établi une stratégie structurée en six zones distinctes pour prioriser la réouverture progressive de la forêt de Fontainebleau. Cette décision intervient dans un contexte de reconstruction post-incendie, visant à sécuriser les accès tout en respectant les impératifs de sécurité publique. Les autorités ont ainsi identifié les secteurs de randonnées et les sites d'escalade comme des priorités majeures pour la remise en service des espaces naturels.

Carte des secteurs prioritaires dévoilée par l'ONF

La directrice de l'agence Est-Ile-de-France de l'ONF, Juliette Faivre, et Yannis Bouzar ont présenté au public une carte détaillée définissant l'ordre de priorité des travaux de sécurisation. Ce zonage répond à l'ampleur des destructions causées par les feux qui ont ravagé plus de 2 100 hectares du massif forestier. Cette visibilité transparente permet aux usagers de comprendre la logique behind la réorganisation des accès, en classant les interventions par ordre d'urgence et de faisabilité technique.

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Le secteur de la Faisanderie nord a été désigné comme la toute première zone à rouvrir au public. Cette ouverture permettra notamment l'accès aux célèbres Sentiers bleus, dont le parcours baptisé "Danger et désolation" traverse directement les zones touchées. Cette priorité accordée à ce site spécifique s'explique par la nécessité de rétablir rapidement un accès contrôlé à un lieu emblématique de la pratique de la randonnée pédestre dans le massif.

Un travail de sécurisation titanesque et complexe

Malgré cette première ouverture, la sécurité reste la contrainte absolue qui dicte le rythme des réouvertures. Les 25 bosses, formations rocheuses défigurées par le feu, ne rouvriront pas de sitôt en raison des risques résiduels. Le chantier de sécurisation s'annonce titanesque, nécessitant une intervention humaine intensive là où la mécanisation est impossible. Dans certains secteurs de la zone de la Faisanderie, les bûcherons ont dû abattre 2 200 arbres situés dans les chaos rocheux.

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Ces opérations de débroussaillement et d'élagage ont été effectuées en collaboration étroite avec les sapeurs-sauveteurs de la sécurité civile. L'impossibilité d'utiliser du bucheronnage mécanique dans ces zones accidentées impose un travail manuel long et minutieux. Chaque arbre abattu représente une mesure préventive visant à éviter les chutes de branches ou d'arbres morts sur les sentiers fréquentés par le public.

Calendrier de réouverture et limites temporelles

À l'exception de la petite zone fermée à proximité de Barbizon, qui pourrait théoriquement rouvrir au printemps, les autres secteurs brûlés et les zones tampon nécessiteront encore de longs mois d'attente. La complexité technique des interventions explique ce décalage temporel entre la décision de réouverture et la réalité sur le terrain. Le public doit donc faire preuve de patience pour accéder aux zones les plus sinistrées du massif.

Il est important de rappeler que les arrêtés préfectoraux de fermeture de la forêt de Fontainebleau restent en vigueur pour le moment. Ces mesures restrictives sont applicables jusqu'au mois de septembre 2027. Cette durée légale englobe non seulement les phases de nettoyage immédiat, mais aussi les travaux de restauration à long terme des écosystèmes forestiers endommagés, assurant ainsi la pérennité de la forêt pour les générations futures.