Le Musée Lalique rouvre ses portes à Wingen-sur-Moder après un cambriolage en juillet. Découvrez l'histoire du cristal, les œuvres de René et Marc Lalique, et la Villa Renée Lalique.

Le Musée Lalique situé à Wingen-sur-Moder dans le département du Bas-Rhin, au nord de Strasbourg, a officiellement rouvert ses portes au public après les travaux de sécurisation following le cambriolage survenu en juillet dernier. Cette réouverture marque la fin d'une période d'attente pour les amateurs d'art et d'histoire du verre, permettant aux visiteurs de redécouvrir les trésors de la manufacture dans un environnement sécurisé. La date de cette réouverture coïncide avec un événement culturel majeur organisé spécialement pour fêter ce retour en scène du musée.

Réouverture du Musée Lalique après cambriolage

La réouverture du Musée Lalique intervient plus d'un an après que le site a subi un vol spectaculaire, nécessitant des mesures de protection renforcées pour préserver les collections exceptionnelles. Le musée, unique lieu de production Lalique au monde, accueille aujourd'hui près de trois cents collaborateurs, dont une petite dizaine de Meilleurs Ouvriers de France. Cette ouverture permet de célébrer non seulement le savoir-faire technique, mais aussi la dimension artistique qui fait la renommée internationale de la maison.

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Histoire de la manufacture et héritage familial

René Lalique, maître joailler de l'Art Nouveau et maître verrier de l'Art Déco, a fondé sa manufacture qui a d'abord été implantée en région parisienne avant de s'installer dans le nord des Vosges. Ce choix stratégique reposait sur la présence de matières premières essentielles dans ce territoire, véritable berceau de l'art verrier depuis le Moyen Âge. Le site offrait accès au bois servant de combustible, au sable de silice extrait des cours d'eau et aux fougères produisant la potasse nécessaire à la fabrication.

Cette région est surnommée la constellation des étoiles terrestres, faisant référence aux trois grandes maisons de cristal présentes sur ce territoire : le verre de Meisenthal, le cristal de Saint-Louis et le Cristal Lalique. La manufacture de Wingen-sur-Moder existe depuis plus d'un siècle et demeure l'unique site de production mondial de la marque. Elle représente un patrimoine industriel et artistique d'une valeur inestimable, perpétuant des techniques ancestrales transmises de génération en génération.

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Œuvres exposées et collaborations contemporaines

La visite du musée permet de découvrir les différentes étapes de fabrication, notamment celle du vase Bacchantes, considéré comme le best-seller historique de la maison. Les collections exposées comptent au total six cent cinquante œuvres, incluant des vases, des flacons de parfum, des arts de la table et des objets décoratifs de toutes époques. Les visiteurs peuvent s'émerveiller devant des pièces d'exception comme un lustre gigantesque suspendu, mesurant trois mètres de haut et pesant une tonne six cents, réalisé par Marc Lalique, le fils de René.

Le musée met également en lumière la collaboration de la Maison Lalique avec des créateurs modernes et contemporains, illustrée par l'exposition " Cristallisation ". Ces partenariats ont impliqué des figures majeures telles qu'Yves Klein et Zaha Hadid, démontrant la capacité du cristal à s'adapter aux esthétiques les plus actuelles tout en conservant son essence artistique. Cette programmation témoigne de la vitalité créative de la marque au-delà de son héritage historique.

Visite de la Villa Renée Lalique et gastronomie

À dix-neuf heures, un événement de vente de créations de René Lalique et de pièces en cristal plus récentes est organisé au sein même du musée. Cette occasion permet aux collectionneurs d'acquérir des pièces tout en contribuant directement au soutien financier du musée. En parallèle, la Villa Renée Lalique, résidence que l'artiste s'était fait construire, a été transformée en un hôtel cinq étoiles disposant d'un restaurant gastronomique deux étoiles au guide Michelin. Le chef Paul Stradner y propose une cuisine où la nature reste le fil conducteur, épousant les décors et le mobilier Lalique.

Les créations de René Lalique sont une véritable ode à la nature, inspirée par trois sources principales qu'il appelait les trois F : la Femme, la Faune et la Flore. On retrouve systématiquement dans ses œuvres des motifs de papillons, de libellules et de pâquerettes, intégrant le vivant à chaque détail architectural et mobilier. Pour ceux souhaitant approfondir leur connaissance de la saga Lalique, William Leymergie aborde ce sujet dans son émission " Balades en France " diffusée à dix-sept heures.