Réorganisation du centre de santé intercommunal du Grand Figeac après départs médicaux

Le Grand Figeac réorganise son centre de santé suite au départ de deux généralistes. Vincent Labarthe assure que la couverture médicale reste prioritaire malgré la fermeture de deux sites.

Le Grand Figeac lance une réorganisation majeure de son centre de santé intercommunal dix ans après sa création, provoquée par le départ annoncé de deux médecins généralistes. Vincent Labarthe, président de la collectivité, confirme la fermeture de deux des six sites existants faute de personnel soignant disponible pour les maintenir ouverts.

Clôture de deux sites et gestion de la continuité

Un médecin généraliste cessera son activité définitivement le 17 janvier 2027 pour s'installer en libéral sur sa commune de résidence. L'autre praticien quittera également ses fonctions dans les prochaines semaines, entraînant la fermeture immédiate de leurs cabinets respectifs. Les patients concernés par ces fermetures recevront une notification par courrier pour les informer de la situation et des nouvelles modalités de prise en charge.

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Vincent Labarthe précise que la collectivité ne pourra pas absorber l'intégralité de la patientèle de ces deux médecins avec le reste de l'équipe actuelle. Cette contrainte force le renoncement à l'organisation initiale qui prévoyait la permanence de tous les sites, marquant un tournant dans la stratégie locale de soins.

Stratégie historique et investissement financier massif

Depuis l'adoption du premier contrat local de santé en fin d'année 2015, la collectivité assume ce qui relève normalement de la compétence de l'État pour combattre la désertification médicale. Vincent Labarthe souligne que ce choix politique ambitieux a permis d'attirer dix-huit médecins différents depuis la création de la structure, certains y ayant fait leurs armes avant de s'installer en libéral.

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Les cent-quarante-quatre communes membres du Grand Figeac financent ce dispositif à hauteur de 0,86 euro par habitant et par an. Cette politique représente un investissement annuel compris entre 300 000 et 900 000 euros, destiné à soutenir le centre de santé, le contrat local de santé et les projets de maisons de santé pluri-professionnelles avec une prise en charge de 50 % du reste à charge.

Impact concret sur la démographie médicale

Le territoire a connu huit cessions d'activité et huit arrivées médicales au cours des cinq dernières années, le centre de santé servant de sas d'essai pour tester la patientèle. Malgré cette réussite statistique, la baisse du nombre de médecins salariés, passé de neuf à trois, rend l'ancien modèle insoutenable à l'horizon 2026 pour les 3 900 patients encore pris en charge.

Perspectives et maintien des recrutements

La direction du Grand Figeac confirme que le système change mais que la politique d'accueil pour les stages d'internat et la recherche de jeunes médecins se poursuivent. Vincent Labarthe insiste sur le fait qu'aucun poste n'est définitivement fermé et que la priorité reste l'attractivité médicale, accompagnée de la réussite du recrutement d'une infirmière en pratique avancée en 2025.