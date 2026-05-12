Renvoi d'un mariage, story of deception, separations and love in the life of Renaud

Renaud, known for his songs and movie roles, has a complicated relationship history. He has been married to three women. His marriage with Dominique Quirichini and the estrangement of Gerald Lanvin to Renaud and his new partner Cerise is the main theme of the story. Throughout the document, it is explained how the switch between relationships caused pain to others. Despite all this, Renaud and Dominique have managed to have a happy life together with a daughter named Lolita Sechan. Renaud and Cerise's marriage also had good moments, as documented by the story.

Le 4 mai dernier, Renaud a épousé Christine Marote , dite Cerise , de 27 ans sa cadette, après avoir été marié à deux autres femmes, Dominique Quilichini et Romane Serda .

Son mariage avec Dominique Quirichini a eu lieu en 1975, lorsque celle-ci était mariée à Gérard Lanvin. Ils ont eu sa fille Lolita Séchan. Le document intime sur Renaud dit que lorsqu'il a rencontré Dominique, en 1975, cette dernière était mariée à Gérard Lanvin, mais qu'il n'en a jamais voulu au chanteur. Le film raconte comment la vie de Renaud a changé avec les rencontres et les mariages qui ont suivi.

Les titres et les sestries mentionnent des personnages tels que Cerise, Dominique Quirichini, Romane Serda et Gérard Lanvin. Les événements importants incluent les rencontres, les mariages, l'époux qui quitte sa femme pour Renaud, la vie double, le déroulement de l'été avec Cerise, la présentation aux Cyclades et la séparation avec Dominique





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